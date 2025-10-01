Karlshuld Neuer Vorstand und vielfältiges Programm: So startet der Verein Gesundes Karlshuld in sein 21. Jahr

Der Verein Gesundes Karlshuld startet mit neuem Vorstand und überarbeiteten Programmheft ins 21. Jahr. Neben bestehenden Angeboten gibt es auch viel Neues – und eine vollgepackte Wunschliste.