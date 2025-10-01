Icon Menü
Gesundes Karlshuld startet ins 21. Jahr: Neues Team, frisches Programm und innovative Angebote

Karlshuld

Neuer Vorstand und vielfältiges Programm: So startet der Verein Gesundes Karlshuld in sein 21. Jahr

Der Verein Gesundes Karlshuld startet mit neuem Vorstand und überarbeiteten Programmheft ins 21. Jahr. Neben bestehenden Angeboten gibt es auch viel Neues – und eine vollgepackte Wunschliste.
Von Andrea Hammerl
    • |
    • |
    • |
    Ein neues Programmheft präsentierte das wiedergewählte Vorstandsteam um sitzend v.l. Angela Hortmann, Vorsitzende Eva Daferner und Kassier Yvonne Hümmer, hinten v.l. Die Beisitzer Hartmut Schier, Margarete Seefeld-Schumann und Nadine Franke-Strauß sowie Kassenprüfer und Bürgermeisterstellvertreter Klaus Scherm. Foto: Andrea Hammerl

    Nach mehreren Wechseln in der Führung fährt der Verein Gesundes Karlshuld nun in ruhigem Fahrwasser. Komplett wiedergewählt wurde das Vorstandsteam mit Vorsitzender Eva Daferner, Vize-Vorsitzender und Schriftführerin Angela Hortmann, Kassier Yvonne Hümmer, Kassenprüfer Klaus Scherm und Michael Seitz sowie den Beisitzern Christiane Wander, Hartmut Schier, Marina Eibl, Nadine Franke-Strauß und Margarete Seefeld-Schumann.

