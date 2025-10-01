Neuer Vorstand und vielfältiges Programm: So startet der Verein Gesundes Karlshuld in sein 21. Jahr

Nach mehreren Wechseln in der Führung fährt der Verein Gesundes Karlshuld nun in ruhigem Fahrwasser. Komplett wiedergewählt wurde das Vorstandsteam mit Vorsitzender Eva Daferner, Vize-Vorsitzender und Schriftführerin Angela Hortmann, Kassier Yvonne Hümmer, Kassenprüfer Klaus Scherm und Michael Seitz sowie den Beisitzern Christiane Wander, Hartmut Schier, Marina Eibl, Nadine Franke-Strauß und Margarete Seefeld-Schumann.
Karlshuld
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden