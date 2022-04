Geriatrie Neuburg: In 25 Jahren 38.000 Patienten betreut

Plus Die Neuburger Reha-Klinik wird 25 Jahre alt. Dort werden Seniorinnen und Senioren mobilisiert. Warum sich die Altersmedizin mehr Aufmerksamkeit wünscht.

38.000 Patienten hat die Neuburger Geriatrieklinik seit Betriebsstart vor 25 Jahren behandelt. Das Gros von ihnen sei erfolgreich für den Alltag mobilisiert worden, versichert Chefarzt Dr. Einhard C. Springer. „Unser Anspruch ist es, dass die Senioren solange wie möglich selbstständig zu Hause leben können“, sagt der Altersmediziner. Dieses Ziel bleibt unverändert, seit die Klinik im April 1997 die ersten Patienten aufgenommen hat. Die Erkenntnisse seit dieser Zeit fließen in erweiterte therapeutische Möglichkeiten ein. Dazu gehört neuerdings der mobile Dienst der Klinik. „Wir kommen auch ins Haus“, sagt der Chefarzt. Neu ist auch die Akutgeriatrie im Kreiskrankenhaus Schrobenhausen.