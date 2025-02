Ein Polizist verletzt: 32-Jähriger greift einen Beamten an und randaliert immer weiter

Ein ziviler Polizeibeamter hat am Mittwochmittag ein Gebäude am Oberen Graben in Ingolstadt verlassen, nachdem er dort ermittelt hatte. Unmittelbar danach wurde er von einem Anwohner angesprochen und nach dem Grund für seine Anwesenheit gefragt. Der Polizist zeigte daraufhin seinen Dienstausweis, was der 32-Jährige offenbar zum Anlass nahm, den Beamten zu bedrohen und anzugehen.

Die Ingolstädter Polizisten entdeckten ein Klappmesser bei dem Angreifer

Das Ganze verlagerte sich laut Polizei bis zum ZOB, wo der Mann dem Polizisten in die Seite sprang. Zufällig in der Nähe anwesende zivile Polizeibeamte kamen ihrem Kollegen zu Hilfe, fixierten den Mann und brachten ihn auf die Dienststelle, wo er sich weiter mit allen Kräften wehrte.

Bei der Durchsuchung des Mannes entdeckten die Beamten ein Klappmesser, das er in seinem Ärmel befestigt hatte, sowie einen Hammer im Rucksack. Da der Mann einen freiwilligen Alkoholtest verweigerte, musste er zur Blutentnahme. Anschließend kam der Rumäne bis zum Abend in Gewahrsam. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet. Ein Polizeibeamter wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. (AZ)