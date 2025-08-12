DGB-Treffen: „Finger weg von den sozialen Sicherungssystemen“

Wer den Acht-Stunden-Arbeitstag abschaffen will, der hat die Tarife nicht verstanden. Und wer die Lebensarbeitszeit bis zum 70. Lebensjahr verlängern will, hat das Leben eines Beschäftigten nicht verstanden. Adressiert sind solche Sätze aus dem Munde vieler Gewerkschaftsfunktionärinnen und Funktionäre an die politischen Entscheidungsträger. Und wer wie Bundeskanzler Friedrich Merz die Deutschen als faul bezeichne, der solle einfach mal mit einem Asphaltiertrupp arbeiten.

„Keine Stunde würde unser Kanzler durchhalten“, ist sich Andreas Blaser, Bezirksleiter der IG BCE Kelheim-Zwiesel, sicher. Seine Kollegen nicken zustimmend. Während die Sanierungsarbeiten im Gewerkschaftshaus am Paradeplatz demnächst anlaufen sollen, baten die Gewerkschaften zum Sommergespräch in die Ettinger Straße. Das Behelfs-Zuhause befindet sich dort, wahrscheinlich für die nächsten drei Jahre, in einem Bürogebäude.

Alle Vertreter der Gewerkschaften unter dem Dach des DGB, egal ob IG Metall, Öffentlicher Dienst, Polizei, Eisenbahner, treiben vor allem die Themen Lebensarbeitszeit, die Renten und die soziale Gerechtigkeit um. Wenn am Ladenschlussgesetz gerüttelt werde, müsse man sich auch Gedanken um die Beschäftigten machen, die diese Lockerung ausbaden müssen, so Claudia Scheck, Bezirksgeschäftsführerin bei ver.di Ingolstadt.

Gewerkschaften in Ingolstadt fordern soziale Gerechtigkeit und gerechte Löhne

Bei den Gewerkschaften macht sich zudem Frust und Ernüchterung breit. Das Sondervermögen sei beschlossen, in den Kommunen sei bisher aber nichts angekommen. Dabei müsste an allen Ecken und Enden investiert werden. Ob Straßen, Schienen oder Schulen und Kitas. Es müsse saniert, renoviert und neu gebaut werden. „Wir reden immer nur, machen aber nichts.“ Dabei gehe es der Baubranche recht gut, wie Thomas Ruckdäschel von der IG Bau, versicherte. Allerdings müsse dort vor allem das Lohndumping und die Schwarzarbeit bekämpft werden.

Zudem müssten Subunternehmen, auch aus dem Ausland, einfach mehr wertgeschätzt werden. „Die fahren inzwischen aus Osteuropa lieber gleich weiter nach Holland, weil sie einfach nicht zwölf Stunden arbeiten wollen und dann nur zehn Stunden vergütet bekommen.“ Carlos Gil von der IG Metall beschrieb die vielen Tarifabschlüsse, die hart erkämpft worden seien. Die IG Metall fordere für den Standort Ingolstadt die Ansiedlung neuer Zukunftstechnologien.

Das Resümee von Christian De Lapuente vom DGB lautete: Es gibt viele gute Ansätze im Koalitionsvertrag, nur die Umsetzung ist enttäuschend schleppend. Mehr Wertschätzung, mehr Sicherheit, mehr Tariftreue durch das Tariftreuegesetz – und auf keinen Fall eine Erweiterung der Tages- oder der Lebensarbeitszeit. „Insgesamt müssen die Schutzgesetze ausgeweitet und nicht noch unterhöhlt werden.“ Die Herausforderungen seien enorm. Die weltweite Verunsicherung durch Krieg, die filigrane Wirtschaft, die zäh agierende Politik. Der DGB sieht seine Aufgabe darin, den Beschäftigten Halt und Sicherheit zu geben.

Sommergespräch in Ingolstadt: Gewerkschaften wünschen sich ICE-Halt aus Berlin

Zwei regionale Probleme wurden beim Sommergespräch direkt angesprochen. Claudia Scheck und ver.di schauen momentan mit Argusaugen auf Mediamarkt und Saturn. Der chinesische E-Commerce-Riese JD.com habe inzwischen 32 Prozent der Aktien der Mediamarkt-Mutter Ceconomy übernommen. „Wir erwarten nicht nur Lippenbekenntnisse, sondern ein tragfähiges Zukunftskonzept. Die Filialen müssen unbedingt erhalten bleiben.“

Und wenn dann noch der ICE aus Berlin in Ingolstadt halten würde, dann müssten die Reisenden mit Ziel Ingolstadt nicht in Nürnberg umsteigen. Der Zug fährt ja eh an Ingolstadt vorbei. Auch dafür setzen sich Gewerkschaften ein, wie Eduard Seitz von der EVG berichtete, nachdem er über die Unpünktlichkeit und die Stellwerktechnik aus dem letzten Krieg erzählt hatte. Es gibt viel zu tun, die Gewerkschaften wollen helfen, so Christian De Lapuente.