Preise der Sozialverlosung: Ein Auto und sechs Fahrräder

Wenn Bernhard Pfahler zur Vorstellung der Preise für die Sozialverlosung einlädt, dann weiß man: Die Weihnachtszeit ist nicht mehr weit. Neuburg im Lichterglanz, Eisarena und Weihnachtsmarkt am Schrannenplatz mit einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm und einem reichhaltigen kulinarischen Angebot. Gebrannte Mandeln und vorweihnachtliche Betriebsamkeit in den Neuburger Geschäften. Und heuer heißt es wieder, mittlerweile zum 35. Mal: Lose kaufen, Gutes tun und tolle Preise gewinnen. Die 35. Sozialverlosung öffnet ihre Lostöpfe am 28. November.

Bernhard Pfahler organisiert die Sozialverlosung zum letzten Mal

Bernhard Pfahler organisiert diese Verlosung heuer, zusammen mit seiner Nachfolgerin Luisa Enzersberger, die den Aufgabenbereich beim BRK von Pfahler übernimmt, zum 20. und letzten Mal. Schon das ganze Jahr über hat der BRK-Organisator bei der Neuburger Geschäfts- und Firmenwelt Preise eingesammelt: „Wichtig ist mir vor allem der Hauptgewinn, das Auto. Wenn ich den unter Dach und Fach habe, ist alles gut.“

Auch heuer kommt der Hauptgewinn wieder aus dem Autohaus B13, das bereits zum fünften Mal das Auto stellt. Geschäftsführer Stefan Schwarzbauer und Standortleiterin Kerstin Tom stellten den velvetroten Skoda Fabia vor. Der Fünftürer verfügt über ein Winterpaket und damit sogar über eine Lenkradheizung, die beiden großen Bildschirme sind natürlich Standard. Alleine der Hauptgewinn ist über 25.000 Euro wert. Die Firma Appel stellt zwei E-Mountainbikes und dazu vier E-Fahrräder als Preise zur Verfügung. Gesamtwert der sechs Räder: 11.000 Euro. Der größte Preisgeber mit Produkten aus dem eigenen Portfolio im Wert von 45.000 Euro ist das Neuburger Unternehmen Sonax. Dazu gibt es Einkaufsgutscheine im Gesamtwert von knapp 11.000 Euro.

Bei der Sozialverlosung in Neuburg gibt es 50.000 Lose

Insgesamt stehen bei der diesjährigen Sozialverlosung wieder 50.000 Lose zum Preis von je 1,50 Euro zum Verkauf. „Nirgends ist die Chance auf Gewinne so hoch wie bei unserer Sozialverlosung“, betonte Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling. „Ohne die großzügigen Spenden aus unseren Neuburger Unternehmen und Geschäften gäbe es gar keine Sozialverlosung.“

Auch Bernhard Pfahler dankte den Akteuren der Neuburger Geschäftswelt für ihren unermüdlichen Einsatz. Und natürlich den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die den Verkauf der Lose erst möglich machen. Nun heißt es, schnell sein und zugreifen. Der Losverkauf endet am 23. Dezember. Der Preis für ein Los beträgt 1,50 Euro. Und obwohl Bernhard Pfahler die Sozialverlosung des BRK-Kreisverbandes Neuburg-Schrobenhausen zum letzten Mal organisiert, wird er noch länger mit dem Thema beschäftigt sein. Denn auch andere Städte interessieren sich für das Konzept. Der scheidende Organisator wünscht sich nur eines: „Möge die Sozialverlosung weiterhin so erfolgreich stattfinden.“