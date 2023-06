Gewinnen Sie ein Frühstück mit Landrat Peter von der Grün

Drei Inhaber der Ehrenamtskarte haben die Chance, im Café am Theater in Neuburg gemütlich mit dem Kreischef zu plaudern.

Das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen verlost unter den Inhabern der Bayerischen Ehrenamtskarte ein Frühstück mit Landrat Peter von der Grün. Drei ehrenamtlich engagierte Bürgerinnen und Bürger mit Begleitung können mit etwas Glück einen gemütlichen Vormittag mit dem Landrat verbringen. Das Frühstück findet statt am Samstag, 15. Juli, um 9.30 Uhr im Café am Theater in der Residenzstraße 66 in Neuburg.

Verlosungsaktion für Inhaber der Ehrenamtskarte: Ein Frühstück mit Landrat Peter von der Grün

Teilnehmen können alle Inhaberinnen und Inhaber einer gültigen Bayerischen Ehrenamtskarte – ausgestellt vom Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen - durch Anmeldung mit dem Stichwort „Gewinnen mit der Ehrenamtskarte“ per E-Mail an ehrenamtskarte@neuburg-schrobenhausen.de oder über das Kontaktformular auf der Webseite www.neuburg-schrobenhausen.de/ehrenamtskarte.

Die Gewinner werden durch Losverfahren ermittelt. Bitte unbedingt eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse angeben, unter der man im Falle eines Gewinnes zu erreichen ist. Teilnahmeschluss ist der 7. Juli. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. (AZ)