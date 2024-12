BRK-Sozialverlosung: Der Hauptgewinn geht nach Karlshuld

Es ist der traditionelle Höhepunkt zum Finale des Weihnachtsmarktes am Schrannenplatz: Das Neuburger Christkind zieht vor unzähligen gespannten Besucherinnen und Besuchern das letzte Los aus der Trommel und kurz darauf hat ein brandneues Auto einen neuen Besitzer oder eine neue Besitzerin. Der Hauptgewinn der Sozialverlosung des BRK, ein Skoda Fabia Selection, geht in diesem Jahr an Benjamin Lukas aus Karlshuld. Fraglich ist nur, ob der Gewinner von seinem Glück schon weiß.

Letzter Tag des Weihnachtsmarkts steht im Zeichen von Bernhard Pfahlers Abschied

„Ich habe es mehrfach versucht, und nun auch eine Nachricht hinterlassen, aber leider noch ohne Erfolg. Vielleicht erfährt er es jetzt aus der Zeitung“, sagte Bernhard Pfahler nachdem der Weihnachtsmarkt seine Pforten für dieses Jahr geschlossen hatte. Somit gehörte das Rampenlicht an diesem Abend dem BRK-Urgestein Pfahler, der nach 20 Jahren die Leitung der BRK-Organisation an Luisa Enzersberger übergibt. Pfahler nutzte die Gelegenheit, um sich in bewegenden Worten zu bedanken und seiner Nachfolgerin viel Erfolg zu wünschen. „Nach 20 Jahren höre ich nun auf, aber das mit einem sehr guten Gefühl. Und ich bin glücklich“, schaffte Pfahler noch zu sagen, bevor ihn die Gefühle übermannten und er kurz innehielt. Auch seine Nachfolgerin hatte Tränen in den Augen, als sie ihn daraufhin in den Arm nahm. „Es ist nicht ganz leicht, aber ich bin froh und stolz, dass ich die Luisa gefunden habe“, sagte Pfahler zum Abschluss.

Zuvor hatte sich Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling auf der Bühne für eine schöne Weihnachtszeit mit einer „wunderbaren Atmosphäre“ auf dem Schrannenplatz bedankt, aber auch daran erinnert, dass nicht überall so friedvoll und besinnlich gefeiert werden konnte. „Wohl keiner von uns kann seine Gedanken ganz frei machen von dem, was vor zwei Tagen in Magdeburg passiert ist. Wir sind erschüttert, wir sind traurig“, sagte Gmehling und bat um eine Schweigeminute für die Opfer des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt.

BRK-Sozialverlosung auf dem Neuburger Weihnachtsmarkt ist ein großer Erfolg

Dann hatte das Christkind Lorena mit ihren EngelnAnna und Elisa ihren großen Auftritt, zunächst mit einem Gedicht und danach als Losfee. Unter den Argusaugen des Notars zog Lorena das goldene Ticket aus der Lostrommel und vorerst ohne den Namen zu nennen, versuchte Pfahler umgehend, den Gewinner telefonisch zu erreichen. Auf dem Schrannenplatz blieben die Handys jedoch stumm, und die Versuche auch darüber hinaus erfolglos. Der rote Skoda Fabia Selection im Wert von 25.500 Euro, der wie schon in den vergangenen Jahren vom Autohaus B13 zur Verfügung gestellt wurde, blieb zumindest vorerst auf dem Schrannenplatz stehen.

Die Sozialverlosung des BRK war in diesem Jahr besonders beliebt. Schon rund eine Woche vor der finalen Ziehung waren alle 50.000 Lose ausverkauft. Viele deckten sich gleich mit mehreren Losen ein, eine Familie hatte über die vier Wochen hinweg gar rund 600 Lose gekauft. Das Geld wird wie immer zweckgebunden im sozialen Bereich verwendet, zum Beispiel für Ausrüstung oder für die Hilfe für Senioren.