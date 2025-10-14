Freiwillige Feuerwehr Gietlhausen zum Einsatz fertig

Vor Kurzem ist die freiwillige Feuerwehr Gietlhausen zur Abnahme ihrer diesjährigen Leistungsprüfung angetreten. Dabei stellte die Wehr eine sogenannte gemischte Gruppe: Die Teilnehmer bewarben sich um Leistungsabzeichen von Stufe 1 bis Stufe 6, es waren also Novizen genauso wie "alte Hasen" dabei. Am Ende hieß es für alle Feuerwehrfrauen und -männer "Auftrag ausgeführt" und die Prüfer Kreisbrandmeister Peter Zwanzig und die Kommandantin der Riedensheimer Feuerwehr Stefanie Wittmann konnten den Gietlhausenern die Abzeichen überreichen.

