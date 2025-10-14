Icon Menü
Gietlhausen: Freiwillige Feuerwehr Gietlhausen zum Einsatz fertig

Gietlhausen

Freiwillige Feuerwehr Gietlhausen zum Einsatz fertig

Leistungsprüfung erfolgreich abgelegt
Von Sebastian Basel für Freiwillige Feuerwehr Gietlhausen
    Philipp Kreller, Bastian Kreller, Manuel Meilinger, Nicole Basel, Florian Daubmeier, Katharina Häckl, Sebastian Basel, Frank Frey, Michael Goll (Kommandant)
    Philipp Kreller, Bastian Kreller, Manuel Meilinger, Nicole Basel, Florian Daubmeier, Katharina Häckl, Sebastian Basel, Frank Frey, Michael Goll (Kommandant) Foto: Christian Brand

    Vor Kurzem ist die freiwillige Feuerwehr Gietlhausen zur Abnahme ihrer diesjährigen Leistungsprüfung angetreten. Dabei stellte die Wehr eine sogenannte gemischte Gruppe: Die Teilnehmer bewarben sich um Leistungsabzeichen von Stufe 1 bis Stufe 6, es waren also Novizen genauso wie "alte Hasen" dabei. Am Ende hieß es für alle Feuerwehrfrauen und -männer "Auftrag ausgeführt" und die Prüfer Kreisbrandmeister Peter Zwanzig und die Kommandantin der Riedensheimer Feuerwehr Stefanie Wittmann konnten den Gietlhausenern die Abzeichen überreichen.

