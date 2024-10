Ein wilder Abend im Jazzkeller: So war der Auftritt von Gipsy Luna im Birdland

Was für ein Abend im Neuburger Birdland. Das Gitarren- und Gesangstrio Gipsy Luna hat am Freitag im Jazzkeller einiges zu bieten: Alte, flotte Schlager wie „Marina“, „Volare“ und manch anderes dieser Art. Ein Publikum, das animiert durch die Band über längere Strecken mitklatscht und mitsingt. Und eine Atmosphäre, die fast in Richtung Stimmungsmusik geht. Derlei kennt man eher von Pop- und Folklore-Konzerten oder von ausgelassenen Partys. Mit dem Anspruch des Neuburger Birdland-Clubs und der bei allem Wohlwollen unerlässlichen musikalischen Komplexität jeder Art von Jazz hat das, mit Verlaub, nicht mehr sehr viel zu tun.

Peter Abspacher