Glätteunfall auf A9 in der Silvesternacht: Zwei Personen leicht verletzt

Am Kindinger Berg hat es in der Silvesternacht gekracht: Gegen 2 Uhr war ein 37-Jähriger aus Fürth mit seinem BMW in Richtung Nürnberg auf der A9 unterwegs. Er befuhr den rechten Fahrstreifen und unterschätzte die Glättegefahr. Weil er seine Geschwindigkeit nicht an die Bedingungen anpasste, verlor er die Kontrolle und geriet mit dem Wagen ins Schleudern.

Unfall auf A9 bei Kindinger Berg: Fürther und Nürnberger involviert

Kurz darauf prallte er mit seinem Auto in den Mini eines 37-Jährigen aus Nürnberg, der auf dem linken Fahrstreifen unterwegs war. Der Mini wurde durch den Aufprall in die rechtsseitige Böschung geschleudert, wo er zum Stehen kam. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt, der Fahrer des Mini und seine 30-jährige Beifahrerin verletzten sich leicht und wurden mit dem Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht.

Beide Autos waren massiv beschädigt und nicht mehr fahrbereit, sodass sie von einem Abschleppdienst geborgen werden mussten. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 25.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Kipfenberg war mit zahlreichen Kräften vor Ort. (AZ)