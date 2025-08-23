Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Glockenzeichen verstummt: Protest gegen Reparaturkosten der Kirchturmuhr in Burgheim sorgt für Aufregung

Burgheim

Burgheimer Kirchturmuhr bleibt still: Protest der Kirchenverwaltung nach Kostenstreit

Weil die Marktgemeinde Burgheim nicht wie in den Jahren zuvor die Reparatur der kaputten Kirchturmuhr bezahlen will, hat die Pfarrgemeinde jetzt das Stundenläuten abgestellt.
Von Reinhard Köchl
    • |
    • |
    • |
    Um die Kirchturmuhr von St. Cosmas und Damian dreht sich derzeit der Streit zwischen Marktgemeinde und Kirchenstiftung. Der Burgheimer Marktgemeinderat bricht mit der Tradition, die Reparatur für die kaputte Uhr der Pfarrkirche Sankt Cosmas und Damian zu übernehmen.
    Um die Kirchturmuhr von St. Cosmas und Damian dreht sich derzeit der Streit zwischen Marktgemeinde und Kirchenstiftung. Der Burgheimer Marktgemeinderat bricht mit der Tradition, die Reparatur für die kaputte Uhr der Pfarrkirche Sankt Cosmas und Damian zu übernehmen. Foto: Reinhard Köchl

    Es ist ruhig geworden in Burgheim. Am Abend fahren nur wenige Autos über den Marktplatz, ein paar Spaziergänger drehen wortlos ihre Runden, hin und wieder zwitschern Vögel. Und irgendetwas fehlt. Wo sonst der Kirchturm von St. Cosmas und Damian zu jeder viertelten und halben Stunde zuverlässig die Zeit bekanntgab, schweigen jetzt die Glocken – aus einem gravierenden Grund. Die Kirchenverwaltung hat den Stundenschlag seit dem 5. August aus Protest gegen eine Entscheidung des Marktgemeinderates von Ende Juli abgeschaltet und dies mit einer offiziellen Bekanntmachung vor der Kirche verkündet. „Es gibt bis auf Weiteres nur noch das sogenannte liturgische Läuten, das Gebetsläuten oder den Ruf zur Heiligen Messe“, erklärt Johannes Keßler, Verwaltungsleiter der Kirchenstiftung St. Cosmas und Damian. „Ansonsten bleiben die Glocken stumm. Wenn man uns als Kirchenstiftung mit der Reparatur der Kirchturmuhr beauftragt und uns sogar auffordert, deshalb einen Zuschussantrag bei der Gemeinde zu stellen, dann wäre das eine irrwitzige Verdrehung der Tatsachen“, sagt Keßler.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden