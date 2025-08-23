Burgheimer Kirchturmuhr bleibt still: Protest der Kirchenverwaltung nach Kostenstreit

Es ist ruhig geworden in Burgheim. Am Abend fahren nur wenige Autos über den Marktplatz, ein paar Spaziergänger drehen wortlos ihre Runden, hin und wieder zwitschern Vögel. Und irgendetwas fehlt. Wo sonst der Kirchturm von St. Cosmas und Damian zu jeder viertelten und halben Stunde zuverlässig die Zeit bekanntgab, schweigen jetzt die Glocken – aus einem gravierenden Grund. Die Kirchenverwaltung hat den Stundenschlag seit dem 5. August aus Protest gegen eine Entscheidung des Marktgemeinderates von Ende Juli abgeschaltet und dies mit einer offiziellen Bekanntmachung vor der Kirche verkündet. „Es gibt bis auf Weiteres nur noch das sogenannte liturgische Läuten, das Gebetsläuten oder den Ruf zur Heiligen Messe“, erklärt Johannes Keßler, Verwaltungsleiter der Kirchenstiftung St. Cosmas und Damian. „Ansonsten bleiben die Glocken stumm. Wenn man uns als Kirchenstiftung mit der Reparatur der Kirchturmuhr beauftragt und uns sogar auffordert, deshalb einen Zuschussantrag bei der Gemeinde zu stellen, dann wäre das eine irrwitzige Verdrehung der Tatsachen“, sagt Keßler.

Reinhard Köchl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86666 Burgheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kirchturmuhr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis