Gmehling lobt Wittmair: Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft

OB Gmehling lobt den einstigen Problem-Stadtrat Michael Wittmair und macht gemeinsame Sache mit ihm - hallelujah! Vor diesem Duo muss sich der Stadtrat in Acht nehmen. Achtung, Humor!

In Neuburg hat sich in dieser Woche Historisches ereignet. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling lobte sowohl im Stadtrat als auch im Verkehrsausschuss eine Idee von Michael Wittmair. Jenem Politiker, der in der Vergangenheit regelmäßig gegen alles und jeden im Stadtrat wetterte, allen voran den OB, und der vor knapp einem Jahr für einen Eklat sorgte, als er mit seinen Schimpftiraden fast das gesamte Gremium aus dem Saal vertrieben hatte.

Historisches in Neuburg: OB Bernhard Gmehling lobt Michael Wittmair

Das ist alles vergessen. Ausgerechnet in der emotionalen Debatte um den neuen Fahrradweg in der Augsburger Straße entdeckt Gmehling die wahren Talente des einstigen Problem-Stadtrats. Wittmairs Vorschlag zum Fahrradweg sei „ganz hervorragend“, lobte der OB. Und als wäre das nicht genug, erweiterte er seinen eigenen Antrag um die Idee des Linken-Politikers. Gut, der Antrag wurde abgelehnt, aber papperlapapp. Die Breaking News sind: Gmehling macht gemeinsame Sache mit Wittmair – hallelujah!

Gerüchten zufolge gingen die beiden nach der Sitzung am Mittwoch noch auf ein paar Bier ins Hertlein, ließen sich gemeinsam „Make Neuburg Great Again“ auf den Oberarm tätowieren und schwankten spätnachts über die Donau (Gmehling: "Das mit der zweiten Brücke überlege ich mir noch einmal") zur Monheimer Kreuzung, wo Wittmair spontan sein 133-seitiges Ampelkonzept vorstellte und Gmehling nicht mehr aus dem Nicken herauskam. "Du hattest immer recht, Michael." Das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.

Machen Gmehling und Wittmair gemeinsame Sache im Neuburger Stadtrat?

Was kommt als Nächstes? Trägt Wittmair in Sitzungen künftig CSU-blaue T-Shirts mit der Aufschrift „Team Gmehling“? Verlagern die Linken ihren offenen Gesprächskreis nach Laisacker? Es bleibt spannend. Zusammen sind Wittmair und Gmehling – kurz „WG“ – ein unschlagbares Duo. Die anderen Fraktionen im Stadtrat sollten sich in Acht nehmen.

