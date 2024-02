Söder-Weißwürste für die Top Gun-Truppe

Ministerpräsident Markus Söder hat dem gesamten Geschwader in Neuburg ein Weißwurst-Frühstück in der Staatskanzlei versprochen. Wir haben das mal kurz durchgerechnet.

Versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. Dieses Sprichwort werden die Soldatinnen und Soldaten des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 im Hinterkopf haben, denn das Versprechen kam vom Bayerischen Ministerpräsidenten höchstpersönlich: Weißwürste in der Staatskanzlei für das gesamte Neuburger Geschwader. Das haben alle beim offiziellen Besuch von Markus Söder am Montag gehört und wohlwollend zur Kenntnis genommen. Das wird also sicher nicht vergessen. Vorab haben wir das jetzt mal kurz durchgerechnet.

1200 Menschen gehören dem Verband in Neuburg an, jeder isst zwei Paar. Macht laut Angebot von Vinzenzmurr von 4,59 Euro für den Doppelpack 5508 Euro. Der Metzger kann natürlich anderweitig gewählt werden und vielleicht möchte ja ein Neuburger Betrieb schon mal ein Angebot einreichen.

Weißwürste mit der Neuburger Truppe kostet die Staatskanzlei mindestens 8000 Euro

Dazu gibt es Brezen. In München liegt der Preis vermutlich im Schnitt bei 90 Cent, kommen also 1080 Euro obendrauf. Wenn es zwei sein dürfen, dann eben 2160 Euro.

Nicht zu vergessen: der Senf. 30 Milliliter Weißwurstsenf pro Person schlägt das Internet vor, ergeben in unserer Rechnung insgesamt mindestens acht Mal den Fünf-Kilo-Eimer Händlmaier-Hausmachersenf, was nochmal 250 Euro auf die Rechnung schreibt. Und dazu ein süffiges Weißbier? Schätzungsweise 60 Kästen bräuchte es schon. Macht 1800 Euro.

Summa summarum würde sich die Weißwurst-Sause in der Staatskanzlei für die Neuburger Truppe auf knapp 8800 Euro belaufen. Mit zwei Brezen rund 9800 Euro, der Einfachheit halber sagen wir halt 10.000 Euro. Alles außenherum kommt ja noch dazu. Ein Schnäppchen für Markus Söder, denn den Pluspunkt für ihn gibt es ja kostenlos obendrauf. Ob es so kommt? Wir werden es nicht vergessen. Spätestens am Tag der Weißwurst 2025 wird nach einem Beweisfoto gefragt.