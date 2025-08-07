Am Freitag gehen in Neuburg Träume in Erfüllung

Heute ist ein Traumtag. Nicht nur das Wetter passt. Heute ist ein Tag, an dem viele Wünsche in Neuburg in Erfüllung gehen. Drei davon haben wir vorab schon notiert.

Endlich haben die Radfahrer Vorfahrt: Wenn heute ab 17 Uhr die Teilnehmer der BR-Radltour nach Neuburg hereinrollen, haben die Autofahrer das Nachsehen. Die Straßen in der Innenstadt werden zur Fahrradstraße für einen Tag, Autos müssen warten, damit die Radfahrer auf der Straße sicher fahren können. An diesem Freitag im August wird niemand über Radwege, Piktogramme oder kombinierte Geh- und Radwege oder Fahrradbrücken diskutieren müssen. Neuburgs einzige Brücke wird zur Fahrradbrücke umfunktioniert und die Autostadt endlich zur Fahrradstadt. Für vielleicht zwölf Stunden geht dieser Traum in Erfüllung.

Endlich mal wieder was für die Jugend: Gegen 21 Uhr wird der Popstar Tim Kamrad auf der Bühne am Volksfestplatz stehen und kostenlos performen. Vielleicht mag nicht jedermann den jungen Sänger aus Langenberg kennen. Aber die Neuburger Jugend hat endlich mal eine hippe Veranstaltung in ihrer Heimat im Kalender stehen. Es hätte auch wieder Rainhard Fendrich oder die Band Midge Ure werden können. In unserer sonst eher verschlafenen Stadt, was das Abendprogramm für die junge Szene angeht, ein echtes Träumchen. Und übrigens: Wenn man den Kamrad-Song „I believe“ hört, dann kennt man ihn doch.