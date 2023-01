Zwei Parkplätze auf einmal: Endlich der verdiente Raum für Kleinstwagenfahrer

In Neuburg dürfen Kleinstwagen nun zwei Parkplätze auf einmal besetzen - trotz angespannter Parksituation. An der Schlösslwiese läuft die Aktion großartig an. Vorsicht, Humor!

In Neuburg läuft in diesen Tagen ein Pilotversuch. Was wäre, wenn man Kleinstwagenfahrern endlich die Aufmerksamkeit schenkt, die sie verdient haben? Immerhin tragen die sparsamen Mini-Kisten dazu bei, die Straßen zu entlasten und die Umwelt zu schonen. Deshalb sollen die tapferen Männer und Frauen, die sich jeden Tag in ihr enges Gefährt zwängen, etwas zurückbekommen. Der Platz, auf den sie jeden Tag im Innenraum verzichten müssen, soll beim Parkraum gutgeschrieben werden. Die Stadt hat deshalb angeordnet, dass von nun an Fahrzeuge, die nicht länger als breit sind, zwei Parkplätze auf einmal besetzen dürfen.

Und was soll man sagen: Die Aktion läuft großartig an! An der Schlösslwiese genießen bereits mehrere stolze Kleinstwagenbesitzer die neu gewonnene Freiheit und stellen sich mitten auf die Begrenzungslinien zwischen zwei Stellflächen, zum Teil über Tage. Dieses Entgegenkommen der Stadt ist umso größer einzustufen, da die Parksituation in Neuburg angespannt ist. Die Parkfläche an der Ingolstädter Straße ist weggebrochen, etwa ein Viertel der Schlösslwiese ist wochenlang gesperrt, das Parkdeck beim Krankenhaus ist bis auf Weiteres nicht befahrbar und drei Tiefgaragen in der Innenstadt werden demnächst für die Installation des neuen Parkleitsystems gesperrt.

Angespannte Parksituation in Neuburg: Zwei Parkplätze für Kleinstwagen

Aber alle, die jeden Morgen händeringend einen Stellplatz suchen und an einer kleinen Kiste auf zwei Parkplätzen vorbeifahren, wissen, wofür sie den Ärger auf sich nehmen: für die tapferen Kleinstwagenfahrer, und damit das Klima! Der Verband der Kleinstwagen- und Seifenkistenfahrer hat bereits einen Termin im Neuburger Rathaus vereinbart, um sich zu bedanken. Und auch Greta Thunberg will demnächst eine Kundgebung an der Schlösslwiese abhalten, um dieses revolutionäre Modell in der ganzen Welt bekanntzumachen.

Nur ein Problem gibt es noch: Zu viele Autofahrer wissen noch nichts von der Aktion und nehmen den Kleinstwagenfahrern ihren verdienten Raum. Anstatt zu diesen vorschriftsgemäß eine Parklücke Abstand zu halten, stellen sich die meisten dreist direkt daneben. Doch Abhilfe ist in Sicht. Die freundlichen und gewissenhaften Parkraumwächterinnen Neuburgs haben sich der Thematik bereits angenommen.

Lesen Sie dazu auch