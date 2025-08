Fünfjähriger und Siebenjähriger allein in Ingolstadt unterwegs

Zwei Kinder im Alter von fünf und sieben Jahren sind am Dienstag in Ingolstadt ohne Begleitung im Stadtgebiet unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilt, fiel zunächst am Vormittag einem Stadtbusfahrer der Linie 50 ein Siebenjähriger auf, der alleine im Bus unterwegs war und einen hilflosen Eindruck machte. Nachdem der Bub dem Busfahrer nicht sagen konnte, wo er wohnt, verständigte der Busfahrer die Polizei. In der Dienststelle konnte der Wohnort des Jungen festgestellt und die Mutter verständigt werden. Der Bub war eigentlich mit einer Kindergruppe im Rahmen der Ferienbetreuung auf dem Weg in den Zoo Wasserstern. Als die Gruppe aus dem Bus stieg, blieb der Junge sitzen. Sein Fehlen wurde von den Betreuern zu spät bemerkt.

Fünfjähriger läuft davon und von der Ingolstädter Polizei unversehrt gefunden

Am Nachmittag wurde dann ein 13-jähriger Schüler an einer Bushaltestelle in der Münchener Straße auf einen kleinen Jungen aufmerksam, der immer wieder bei „rot“ über die Straße lief. Von den Eltern war weit und breit nichts zu sehen. Der 13-jährige Ingolstädter verständigte die Polizei, konnte den kleinen Buben aber nur mühsam davon abhalten, weiter über die Straße zu laufen. In der Zwischenzeit meldete sich eine Mutter, weil ihr fünfjähriger Sohn weggelaufen war und sie ihn nicht mehr finden konnte. Schnell war klar, dass es sich bei dem Knirps aus der Münchener Straße um den vermissten Sohn der 22-Jährigen handelte. Die eingesetzte Streife konnte der Mutter ihren Sohn wieder unversehrt übergeben. (AZ)