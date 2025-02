GoFlux: So funktioniert die Mitfahr-App in der Region

Blechlawinen, Auspuffgase und ganz viel Stop-and-Go: So sieht es täglich zur Rushhour an den großen Pendlerrouten in Ingolstadt aus. Fast in jedem der Autos sitzt aber nur ein Fahrer - sonst niemand. Mit einer Mitfahr-App des Kölner Unternehmens GoFlux Mobility will der Verkehrsverbund in der Region 10 (VGI) seit einem Jahr dafür sorgen, dass die Staus weniger, die Luft besser und die Zahl der Personen pro Auto höher wird. Offenbar mit Erfolg, denn die Kooperation zwischen der Firma und der VGI wird fortgesetzt. Neu mit im Boot ist jetzt auch die SBI, das kommunale Verkehrsunternehmen der Stadt Ingolstadt. „Wir haben nach einem Jahr extrem viel erreicht“, sagt Ivan Cihlarz, Leiter des Projektmanagements bei GoFlux Mobility.

Mehr als 2000 Menschen rund um Ingolstadt nutzen die App GoFlux

In Zahlen bedeutet das: Seit Mai 2024 haben sich mehr als 2000 Menschen aus der gesamten Region in der App namens GoFlux registriert, fast 5000 Fahrgemeinschaften haben sich über das digitale Angebot gefunden. Ob von Schrobenhausen nach Neuburg, von Königsmoos nach Ingolstadt oder von Eichstätt nach Manching - die gesamte Region 10 ist bei diesem Angebot mit abgedeckt. Da die durchschnittlich zurückgelegte Strecke 35 Kilometer pro Fahrt beträgt, seien bislang an die 150.000 Kilometer und damit rund 43 Tonnen CO 2 eingespart worden. Wenn während des Berufsverkehrs mindestens zwei Personen in einem Auto sitzen und nicht mehr durchschnittlich 1,1 wie bislang, dann sei das Ziel der App erreicht, sagt Cihlarz.

In erster Linie richtet sich die App an Pendlerinnen und Pendler. Ihnen soll es mit GoFlux erleichtert werden, Kollegen zu finden, die dieselbe Wegstrecke - oder zumindest einen Teil davon - gemeinsam mit ihnen zurücklegen können. Entsprechend kooperiert der App-Anbieter inzwischen mit zwölf großen Arbeitgebern in der Region, darunter Audi, Airbus oder das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen. Aber auch die Technische Hochschule Ingolstadt (THI) und die Uni Eichstätt-Ingolstadt (KU) sind dabei.

Fahrgemeinschaften sind eine Alternative zum ÖPNV in der Region 10

Es muss aber nicht immer der gemeinsame Arbeitsweg sein. Wer kann mich von Neuburg aus mitnehmen zum Shoppen in den Westpark nach Ingolstadt? Gibt es noch jemanden, der zeitgleich mit mir von Königsmoos aus nach Neuburg muss? All diese Konstellationen sind vorstellbar. Vor allem in ländlichen Gebieten, in denen kaum Busse fahren und die Menschen aufs Auto angewiesen sind, soll dieses Angebot eine bequeme und umweltschonende Alternative bieten. Zudem ist es mit dem ÖPNV verknüpft. So können Teilstrecken mit dem Bus, der Rest mit einer Fahrgemeinschaft zurückgelegt werden.

Doch wie funktioniert die App? Wer sich registriert hat, kann eine anstehende Fahrt eingeben. Einstiegsort, Ausstiegsort, die Uhrzeit und die Angabe, ob man Fahrer oder Mitfahrer ist, reichen, und schon geht die App auf die Suche nach möglichen Mitfahrenden für eine Fahrgemeinschaft. Wird die App fündig, dann können Fahrer und Mitfahrer sich gegenseitig kontaktieren und eine gemeinsame Fahrt buchen. Der Algorithmus schlägt dabei automatisch Zeiten und Treffpunkte vor.

Die Region Ingolstadt hat mehr als 27 Millionen Euro für die Verbesserung des Nahverkehrs erhalten

Für eine Wegstrecke von bis zu 30 Kilometern muss ein Mitfahrer in der Anfangsphase des Projekts 50 Cent bezahlen. Wer ein VGI-Jobticket oder ein Deutschlandticket hat, fährt zweimal am Tag gar kostenlos mit. Ein Fahrer erhält dagegen pauschal zwei Euro für eine Strecke von bis zu 20 Kilometern, für jeden Kilometer darüber hinaus gibt es nochmals jeweils 10 Cent. Die Differenz wird momentan noch subventioniert.

Für Ivan Cihlarz ist die App ein Zeichen dafür, dass der öffentliche Nahverkehr weitergedacht werden muss und nicht nur Bus und Bahn umfasst, sondern auch das Auto miteinbeziehen kann. „ÖPNV und Auto können nebenher laufen“, betont er.

Im Rahmen des Modellprojekts VGI newMIND hat die VGI-Region für den Ausbau und die Verbesserung des Nahverkehrs 27,8 Millionen Euro vom Verkehrsministerium erhalten. Mit diesem Geld wurden unter anderem kürzere Taktzeiten etabliert, in die Digitalisierung investiert, eine neue Schnellbuslinie und Flexi-Busse an verschiedenen Orten in der Region eingeführt und eben auch die Kooperation mit der GoFlux-App unterstützt. Obwohl die Förderung Ende des vergangenen Jahres ausgelaufen ist, soll das Angebot wegen des großen Zuspruchs weiterhin erhalten bleiben.