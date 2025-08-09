Beim Tanzen hat es gefunkt: Roswitha und Erwin Lunzner feiern Goldene Hochzeit

Sitzt man bei Roswitha und Erwin Lunzner im Wohnzimmer, fällt einem ein ungewöhnlicher Wandschmuck auf. Ein Volksfestherz hängt dort an der Wand, auf dem steht „I gib di nimmer her“. Dieser Spruch ist für Lunzners Programm. Nach fünfzig Jahren sagen beide, sie würden es sofort wieder so machen.

Erwin Lunzner bekennt dabei ganz freimütig: „Ich hätte keine bessere Frau bekommen können.“ Und auch der Blondschopf ist ihr damals sofort aufgefallen. Roswitha war mit ihrer Clique aus Bergen nach Heinrichsheim gekommen. „Ein Wochenende ohne Tanzen war damals kein Wochenende.“ Erwin aus Joshofen forderte sie zum Tanz auf. Und schon hatte es gefunkt und die beiden trafen sie sich öfter zum Tanzen.

Roswitha und Erwin Lunzner aus Neuburg-Joshofen feiern 50 Jahre Ehe

Am 9. August 1975, damals wie heute ein Samstag, läuteten für die beiden die Hochzeitsglocken der Wallfahrtskirche Heilig Kreuz in Bergen. Roswithas Vater war dort viele Jahre Mesner. Die standesamtliche Trauung hatte am Tag vorher in Joshofen stattgefunden. Dort bauten die beiden auch das Haus, das sie heute noch bewohnen. „Damals waren wir am Ortsrand, heute sind wir fast schon Dorfmitte“, beschreibt Erwin Lunzner die Veränderungen in Joshofen. Beide sind sportbegeistert und freuen sich über die Erfolge der Spielvereinigung Joshofen-Bergheim.

In den 50 Ehejahren blieben die beiden auch vor Tälern nicht verschont. Aber gerade in schwierigen Zeiten durch Krankheit, erfahre man, was man am Ehepartner habe, so Roswitha und Erwin einmütig. Die beiden sind zusammen durch dick und dünn, durch hoch und tief. Erwin verriet ein Ziel, dass er sich bereits am Hochzeitstag vor 50 Jahren gesetzt hatte. „Ich wollte unsere Goldene Hochzeit erleben.“ Ziel erreicht. Nun hat sich Erwin Lunzner ein neues Ziel gesetzt. Welches, das verrät er aber nicht.

Roswitha und Erwin Lunzner zelebrieren in Neuburg ihre Goldene Hochzeit

Obwohl beide beteuern, dass es daheim am schönsten ist, haben sie miteinander die halbe Welt bereist, waren in Kuba, mehrmals im Orient und in Asien. Noch am Hochzeitstag haben sich die beiden in einen Kurzurlaub verabschiedet. Gefeiert wird mit der Familie zu einem späteren Zeitpunkt. Mit Bischof Hanke haben die beiden bereits vorgefeiert. Nur wenige Tage vor dessen Emeritierung wurden die beiden Joshofener zusammen mit 400 anderen Jubiläums-Ehepaaren zu einem Gottesdienst in Eichstätt eingeladen. Bekanntlich gehören die Neuburger Stadtteile Joshofen und Bergen zum Bistum Eichstätt.