Im Gasthaus Vogelsang fing alles an: Waltraud und Erwin Götz feiern goldene Hochzeit

War es Zufall? Oder gar Fügung? Egal. Wichtig ist, dass sich Waltraud und Erwin Götz an diesem 9. September 1973 überhaupt getroffen haben. Waltraud Götz erinnert sich noch sehr genau an diesen Tag. Bereits eineinhalb Jahre später heirateten die beiden. Am 6. März gaben sie sich vor dem Standesamt, damals noch in Bruck, das Ja-Wort und einen Tag später fand die kirchliche Trauung statt. Und nun steht die Goldene Hochzeit der beiden an.

Waltraud Götz wollte damals gar nicht zu der Veranstaltung in der Gaststätte Vogelsang in Weichering. Aber Verwandte nahmen sie mit. „Dann kommst du auch mal wieder raus“, meinten sie, nachdem Waltraud zwei Jahre zuvor einen schweren Schicksalsschlag erlitten hatte. Ihr erster Ehemann war bei einem Berufsunfall tödlich verunglückt. Die gemeinsame Tochter war erst danach zur Welt gekommen.

Gefeiert wird im Vogelsang in Weichering, wo die beiden sich kennengelernt haben

Erwin Götz kam mit Waltraud beim Tanzen ins Gespräch. Danach ging sie ihm nicht mehr aus dem Kopf. Der Weicheringer bekam ihre Telefonnummer heraus und die Liebe nahm ihren Lauf. Auch mit der kleinen Tochter von Waltraud verstand sich Erwin auf Anhieb. „Und sie mochte ihn auch vom ersten Moment an.“ Heute freuen sich zwei Töchter und vier Enkelkinder mit ihren Eltern und Großeltern. Gefeiert wird die Goldene Hochzeit dort, wo sich die beiden kennenlernten und auch ihre Hochzeit feierten: Im Gasthaus Vogelsang in Weichering.

Waltraud Götz ist in Neuburg und der Region wahrlich keine Unbekannte. Die Trägerin des Neuburger Kulturpreises von 2010 schreibt Theaterstücke genauso wie Mundart-Lyrik und Geschichten auf Bayrisch und Hochdeutsch. Vor allem Weihnachtsgeschichten haben es ihr angetan. Waltraud Götz ist auch als Malerin bekannt. Ihr Keller ist voll mit ihren Gemälden. Ihr Mann Erwin unterstützt sie in jeder Richtung, egal ob es um einen Bilderrahmen geht oder wenn Waltraud zu einer Lesung gefahren werden soll. Der gelernte Schlosser ist ein Handwerksgenie und kann, so seine Frau, „einfach alles“.

Gerne verreisen beiden miteinander. Heute sind es allerdings nur noch kleinere Tagestouren, die sie unternehmen. Weiterhin sehr aktiv ist Waltraud Götz im Kunstkreis, bei ihren Lesungen und in der Kirchengemeinschaft sowie im Schützenverein. Außerdem ist sie in Weichering Mitorganisatorin der beiden Märkte an Ostern und im Advent. Überhaupt: die Weihnachtszeit hat es ihr angetan. „90 Prozent meiner Geschichten handeln von der Weihnachtszeit.“