Staatsanwältin im Goldschatz-Prozess: „Der Tatnachweis ist ein Mosaik“

30 Verhandlungstage, mehr als 120 Zeugen und Sachverständige sowie unzählige Videos, Lichtbilder und Asservate, die im Gerichtssaal in Augenschein genommen wurden, zählt Staatsanwältin Sophie Sutor auf. Ermittler aus ganz Deutschland seien aktiv gewesen, drei Landeskriminalämter waren in Durchsuchungen involviert, sogar eine 25-köpfige Sonderkommission war eingerichtet worden. Die Ermittlungen seien „unfassbar kleinteilig“ gewesen. „Der Tatnachweis ist ein Mosaik aus hunderten Details, die zusammen den Tatvorwurf hinsichtlich aller Angeklagten bestätigen.“ Beim Tatvorwurf, um den es hier geht und der so akribisch aufgearbeitet wurde, handelt es sich vor allem um den Diebstahl von 483 Goldmünzen und einem Goldgusskuchen aus dem Kelten- und Römermuseum in Manching am 22. November 2022. Seit Januar sitzen deshalb vier Männer aus Norddeutschland auf der Anklagebank des Landgerichts Ingolstadt. Nun hat die zuständige Staatsanwältin plädiert. Sie fordert langjährige Haftstrafen, insbesondere für den Kopf der Bande.

