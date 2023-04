Gotteshofen

Einbrecher richten in einem Hofladen einen hohen Schaden an

Bei einem Einbruch in einen Hofladen in Gotteshofen ist ein hoher Sachschaden entstanden.

Unbekannte sind in Gotteshofen in einen Hofladen mit Milchtankstelle eingebrochen. Dabei erbeuteten sie nicht nur Bargeld, sondern richteten einen hohen Schaden an.

In der Nacht auf Gründonnerstag sind laut Polizei ein oder mehrere Täter in einen Hofladen mit einer Milchtankstelle im Reichertshofener Ortsteil Gotteshofen eingebrochen. Dabei wurde Bargeld im unteren dreistelligen Bereich erbeutet. Der Sachschaden beim Einbruch in Gotteshofen liegt im vierstelligen Bereich Weitaus höher ist der Sachschaden, denn der liegt laut Polizei im vierstelligen Bereich. Die Polizei Geisenfeld hat vor Ort zahlreiche Spuren gesichert. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Geisenfeld zu melden. (AZ)

