Grasfläche bei Ehekirchen brennt – Feuerwehren verhindern Ausbreitung auf Getreidefeld

Neben der Kreisstraße ND 12 zwischen Ehekirchen und Haselbach ist am Sonntagnachmittag eine Grünfläche in Brand geraten. Wie die Polizeiinspektion Neuburg mitteilt, wurden gegen 14.30 Uhr die Freiwilligen Feuerwehren aus Ehekirchen, Pöttmes, Etting, Rain und Haselbach alarmiert, nachdem ein etwa fünf Quadratmeter großer Rasenabschnitt in Brand geraten war.

Fünf Quadratmeter Rasen standen in Flammen – mehrere Feuerwehren im Einsatz

Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Ein angrenzendes Getreidefeld blieb durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr unbeschädigt. Laut Polizei wurde niemand verletzt. Es entstand nur geringer Sachschaden. Die Brandursache ist bislang unklar. (AZ)