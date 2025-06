"40 Jahre Grasheimer Stockschützen: Ein Grund zum Feiern"

Am Pfingstwochenende feierte die Stockschützenabteilung des SV Grasheim ihr 40.-jähriges Gründungsjubiläum. 31 Männer und 3 Frauen hatten die Abteilung im Sommer 1985 aus der Taufe gehoben. Die Feierlichkeiten starteten am Samstag mit 2 Stockturnieren mit jeweils 9 Mannschaften aus den Stockabteilungen befreundeter Vereine. Am Sonntagvormittag dann fand ein Hobbyturnier statt. Dazu waren die Grasheimer Ortsvereine sowie Mannschaften aus sämtlichen Abteilungen des SV Grasheim angetreten. Da es sich dabei größtenteils um „Stocklaien“ handelte, stand hierbei der Spaß absolut im Vordergrund. Nach der Siegerehrung dieses Turniers, dass von den Schützen des Schützenvereins „Immergrün Grasheim“ gewonnen wurde, fanden zahlreiche Ehrungen statt. Dabei konnten immerhin noch 10 Gründungsmitglieder durch den Schirmherrn, 1. Bürgermeister Michael Lederer und dem 1. Abteilungsleiter Franz Miesauer begrüßt, und mit einem besonderen, extra für dieses Jubiläum angefertigten Präsent beschenkt werden. Nach den Grußworten ging man zum gemütlichen Teil der zweitägigen Feierlichkeiten über. Wie es sich für eine funktionierende und gesellige Abteilung, wie den Stockschützen des SV Grasheim gehört, dauerten diese bis spät in Nacht.

