Auffahrunfall in Grasheim: 16-jähriger Rollerfahrer prallt gegen Auto

In Grasheim muss ein Auto bremsen. Ein 16-jähriger Rollerfahrer bemerkt dies zu spät, fährt auf und verletzt sich.

In Grasheim ist es am Sonntag gegen 19.45 Uhr zu einem Unfall gekommen. Laut Angaben der Polizei musste ein 26-jähriger Dingolfinger mit seinem Auto in Richtung Karlshuld verkehrsbedingt anhalten. Ein hinterherfahrender 16-jähriger Rollerfahrer aus Karlshuld bemerkte dies zu spät und fuhr trotz Vollbremsung auf das Fahrzeug auf. Der Autofahrer wurde durch den Zusammenstoß nicht verletzt. Der Rollerfahrer stürzte und wurde dabei leicht verletzt. (AZ)