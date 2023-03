Grasheim

06:00 Uhr

Fastenprediger verschont in Grasheim weder Bürgermeister noch Pfarrer

Plus Das Starkbierfest des Sportvereins Grasheim ist sehr beliebt. Welche Geheimnisse Fastenprediger Ferdinand diesmal lüftete und wen er derbleckte.

Von Andrea Hammerl Artikel anhören Shape

Was auch immer die Grasheimer und so mancher prominente Karlshulder am liebsten unter dem Deckmäntelchen der Verschwiegenheit verstecken würde – vor dem Grasheimer Fastenprediger Bruder Ferdinand ist kein Geheimnis sicher. Auch heuer wusste Ferdinand Bockelt allerhand zu berichten: unter anderem von beleidigten Wahlkämpfern und Majestätsbeleidigungen, von so manchem nächtlichen Abenteuer - meist mit Alkohol im Spiel -, von Sparmaßnahmen bei der gar nicht mehr so lokalen Bank, von der von den „Kampftrinkern“ des Grasheimer Schützenvorstands beim Volksfesteinzug verlassenen Fahnenbraut und vom Pfarrer, der lieber bei Wein statt Bier bleiben sollte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen