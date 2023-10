Eine waschechte Ehekrise mit viel Humor kommt in Grasheim auf die Bühne

Die Theatergruppe Dö Birkastoana aus Grasheim zeigen einen heiteren Dreiakter des Erfolgsautors Toni Lauerer.

Mit der turbulenten Komödie „Paul in der Krise“ von ihrem Lieblingsautor Toni Lauerer will die Theatergruppe des Heimat und Trachtenvereins Dö Birkastoana Grasheim ihre Fans an den beiden ersten Novemberwochenenden begeistern. Der Vorverkauf startet am Freitag, 20. Oktober.

Dicke Luft herrscht auf dem Hof von Landwirt Paul (Adolf Mattes). Ehefrau Martha, gespielt von Margarete Mattes, die auch im echten Leben außerhalb der Grasheimer Theaterbühne seine bessere Hälfte ist, redet nicht mehr mit ihm. Und das, obwohl er mitten in der Ernte steckt und sie dringend auf dem Feld braucht. So recht kann er sich nicht erinnern, warum sie nun „umeinander spinnt“. Es muss wohl irgendwas mit dem Feuerwehrfest zu tun haben, wo er zu vorgerückter Stunde und wohl nicht mehr ganz nüchtern, die Gattin zutiefst verletzt hat. Sie weint sich bei ihrer Nachbarin Moni (Christine Stadler) aus und die rät zur süßen Rache. Heimzahlen mit gleicher Münze, das ist nun die Devise.

Einen Praktikanten gibt es zwar nicht auf dem Hof, doch glücklicherweise einen Feriengast, den „Preiß‘n“ Rüdiger Meierlein (Michael Hofstetter), dessen Gemahlin Margot (Sandra Wagner) schnell Feuer und Flamme ist und einen Plan ausarbeitet - schließlich müssen Frauen doch zusammenhalten. Dem gutmütigen und eigentlich sehr harmoniebedürftigen Paul steht dagegen nur Alois (Stefan Walter), sein Nachbar und bester Freund, zur Seite. Ob das mal gut geht? Und wenn nicht, für wen?

Theatergruppe Grasheim zeigt Komödie von Toni Lauerer

Das fragt sich schon früh die jüngere Generation. Marthas Neffe Hansi (David Heilgemeir) kommt als Erntehelfer auf den Hof und wird mit dem überraschenden Anblick eines „sauberen Madls“ belohnt – Praktikantin Claudia (Barbara Ziegler) hat nämlich Pauls Angebot vom Feuerwehrfest angenommen und sich für vier Wochen auf dem Hof eingenistet. Wo sie von Martha recht freundlich begrüßt wird, während Paul eher erschrocken reagiert.

Für jede Menge Lacher und Situationskomik wird Roland Seeger sorgen, dem die Rolle des vermeintlich schwerhörigen und leicht dementen Großvaters auf den Leib geschneidert scheint. Sein Reich ist das Sofa, auf dem er Kreuzworträtsel löst, und natürlich mischt er von dort aus kräftig mit. Oder ärgert „das arme Schwein“, den Postboten (Matthias Köstler).

So ganz nebenbei führt Roland Seeger auch Regie. Theaterleiterin Margit Schuhmann bleibt ihrer angestammten Rolle als Souffleuse treu und schlüpft in das Kastl vor der Bühne. „Die lassen mich ja nicht auf der Bühne mitspielen“, klagt sie augenzwinkernd, worauf ihr treuherzig erklärt wird, es passe ja sonst niemand in besagtes Kastl hinein. Erstmals auf der Bühne zu sehen ist Christine Stadler, die sich trotzdem wie gewohnt gemeinsam mit Gabriele Berger um die Maske kümmert.

Info: Die Premiere von „Paul in der Krise“ findet am Freitag, 3. November, um 19.30 Uhr im Gartensaal des Gasthauses Karmann in Grasheim statt. Weitere Aufführungen am 4. November, 5. November, 10. November und 12. November, ebenfalls um 19.30 Uhr, Einlass jeweils ab 18 Uhr. Karten zu 9 Euro gibt es ab Freitag, 20. Oktober, bei der Raiffeisenbank im Donautal in Karlshuld.