Grasheim

20:00 Uhr

Es ist offiziell: Das ist die neue Karlshulder Rosenkönigin

Plus Das Geheimnis ist gelüftet, die 22. Karlshulder Rosenkönigin steht mit Theresa Winter fest. Die Gartenfreunde Karlshuld haben die neue Regentin feierlich auf den Thron gehoben – und ihre Vorgängerin gebührend verabschiedet.

Von Andrea Hammerl

Theresa II. heißt die frischgebackene 22. Karlshulder Rosenkönigin, die am Samstagabend in einer heiter-festlichen Zeremonie in Grasheim gekrönt wurde. Die neue Regentin ist 19 Jahre jung, lernt Erzieherin und zu ihren Hobbys gehört, Freunde zu treffen und Eishockeyspiele zu besuchen.

