Plus Gisela und Michael Hecht aus Grasheim feiern Goldene Hochzeit. Wie die beiden sich kennengelernt haben und auf welche Geschäftsidee sie ein Bürgermeister brachte.

Seit 50 Jahren glücklich verheiratet: An diesem Donnerstag feiern Michael und Gisela Hecht aus Grasheim ihre Goldene Hochzeit. Ihr Rezept für eine lange, gute Ehe? „Liebe“, sagt er knapp und sie stimmt ihm lächelnd zu. „Und verzeihen können“, ergänzt der 72-Jährige noch. Wieder nickt die 68-Jährige und schaut ihren Mann liebevoll an.