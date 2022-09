Grasheim

19:00 Uhr

Grasheimer "Herbstrauschen" mit witzigem, aber nie verletzendem Programm

Plus Das ehemalige Grasheimer Oktoberfest findet als „Herbstrauschen“ statt. Dabei wird jedes noch so kleine Fettnäpfchen mit viel Humor auf die Schippe genommen.

Von Andrea Hammerl

Ob der Pflaster-Wahn in Grasheim-Sibirien ausgebrochen ist oder eine Grasheimerin sich in der Werkstatt den falschen Fendt schnappt, ein junger Mann angesichts einer attraktiven Inlinerin mit dem Fahrrad von der eigenen Hofbrücke in den Graben katapultiert wird oder ein Ehrenmitglieds-Ehepaar mit dem Neun-Euro-Ticket nach München in den Biergarten gefahren war und den letzten Zug nach Hause verpasste – die Grasheimer Dorfheiligen bringen es beim sogenannten „Herbstrauschen“, dem ehemaligen Grasheimer Oktoberfest, ans Licht.

