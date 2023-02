Politischer Aschermittwoch der CSU: Das sagt Kaniber zum Donaumoos

Die CSU spricht mit Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber über die Renaturierung des Donaumooses. Was hinter verschlossenen Türen zur Sprache kommt.

Langes Sitzen ist für Michaela Kaniber immer noch schmerzhaft. Und auf einer harten Bierbank sowieso. Die Nachwirkungen ihres schweren Verkehrsunfalls im November vergangenen Jahres, bei dem eine Frau ums Leben kam, sind für die bayerische Landwirtschaftsministerin immer noch spürbar. Das Sitzkissen ist deshalb auch beim politischen Aschermittwoch in Grasheim ihr unverzichtbarer Begleiter. Im dortigen Schützenheim ist es gesteckt voll, was nicht verwundert, schließlich ist die Rednerin des Abends nicht zufällig ausgewählt. Die geplante Donaumoos-Renaturierung treibt insbesondere die Landwirte um, und Michaela Kaniber ist ihr politisches Sprachrohr in die Regierung.

In ihrer 50-minütigen Rede kommt sie darauf aber nur kurz zu sprechen. "Freiwilligkeit vor Ordnungsrecht", an dieses Versprechen würde sich die CSU halten. Klimaschutz durch Moorschutz sei ein wichtiges Thema, "aber nicht über die Köpfe der Landwirte hinweg". Unmittelbar vor der Veranstaltung ging es dagegen wesentlich deutlicher zur Sache. Zusammen mit Vertretern der IG Donaumoos, der Wasserverbände, des Bauernverbands, der Umsetzungseinheit, des Donaumoos-Zweckverbands und natürlich der CSU-Kreisspitze hatte sich die Landwirtschaftsministerin für eine Stunde zurückgezogen. Der Zeitrahmen war knapp, der Raum für die vielen Gesprächsteilnehmer zu klein, die Luft am Ende verbraucht und stickig. Über die Details des Gesprächs wird an diesem Abend nichts verraten. Nur so viel: "Wir haben verschiedene Themen ganz hart angesprochen", sagt Kreisvorsitzender Matthias Enghuber später den Gästen.

Michaela Kaniber spricht beim politischen Aschermittwoch der CSU über das Donaumoos

Auf Nachfrage der Neuburger Rundschau sei das Gespräch in der Kürze der Zeit sehr konstruktiv verlaufen. Unter anderem habe man darüber gesprochen, dass im Falle einer Flurneuordnung den Landwirten die sonst übliche finanzielle Eigenbeteiligung erlassen werden sollte. Mit den Vertretern der Wasserverbände sei die Frage geklärt worden, ob sie im Zuge einer Wiedervernässung überhaupt Wasser ins Donaumoos einleiten dürften, denn laut ihren Satzungen ist ihre Aufgabe primär das Ableiten von Wasser. Die Antwortet lautet grundsätzlich Ja - sofern überhaupt genügend Wasser zur Verfügung steht. Sollten im Donaumoos neue Bewirtschaftungsmethoden entstehen, wären wohl auch neue bzw. modifizierte Maschinen notwendig, die mit dem dann feuchteren Boden umgehen können. Wer diese Maschinen zur Verfügung stellt, wer die Kosten dafür trägt oder ob sie aus dem 200-Millionen-Euro-Topf genommen werden können, wurde ebenfalls auf die Liste der noch zu beantwortenden Fragen gesetzt.

"Wichtig ist, dass wir der EU immer einen oder besser zwei Schritte voraus sind", sagt Enghuber. Denn es könne nicht ausgeschlossen werden, dass in Brüssel eines Tages entschieden werde, zugunsten des Klimaschutzes keine intensive Landwirtschaft auf Moorflächen mehr zuzulassen. Für diesen Fall müsse man gewappnet sein. Um in einem kontinuierlichen Austausch zu bleiben, habe die Ministerin angeboten, das Gespräch fortzusetzen - gegebenenfalls auch mit den Bürgermeistern der betreffenden Kommunen.

Der politische Aschermittwoch ist aber nicht die richtige Plattform, um an diesem Abend in die Tiefen dieses komplexen Themas einzutauchen. "Der Aschermittwoch bedeutet, so zu sprechen, dass die Leute einen verstehen", sagt Bundestagsabgeordneter Reinhard Brandl. Und deshalb reden weder er noch Michaela Kaniber um den heißen Brei herum, sondern tun das, was zur guten Tradition der Veranstaltung gehört: den politischen Gegner abkanzeln. Die Bundesregierung habe an vielen Stellen die falschen Weichen gestellt, "und ich habe das Gefühl, es wird immer schlimmer", sagt Brandl, der das Geschehen aus nächster Nähe in Berlin verfolgt. Auch Michaela Kaniber schießt gegen Akteure und Entscheidungen der Ampel-Regierung, wie es zuvor auch schon Ministerpräsident Markus Söder in Passau getan hat. "Seit ich denken kann, gab es keine schlechtere Bundesregierung."

Radikale Klimaaktivisten, Veganer, das neue Gesetz zur (wechselnden) Selbstbestimmung des eigenen Geschlechts, und überhaupt dieser ganze "Genderwahnsinn": Kaniber gibt sich in Grasheim bodenständig, uneitel und ohne Spleens. Sie verurteilt Menschen, die sich im Namen des Klimaschutzes festkleben oder gar Kunstwerke beschädigen, sie relativiert den "Trend" der rein pflanzlichen Ernährung, die nur von einem Prozent der Deutschen umgesetzt werde, und sie findet den Gedanken, dass man seit diesem Jahr jährlich sein Geschlecht amtlich wechseln kann, "mehr als absurd".

Bayern, die Insel der Glückseligkeit: Natürlich kommt auch Michaela Kaniber nicht umhin, den Freistaat in den höchsten Tönen zu loben. Wer im Ausland unterwegs sei, stelle immer wieder fest, "wie geil Bayern ist". Ein wirtschaftsstarkes Land mit Sozialleistungen, die es sonst nirgends gebe, einer gesunden Landwirtschaft und innerer Sicherheit. "Dafür beneiden uns viele."