Start in den Wahlkampf: „Die CSU wird in jeder Gemeinde ein gutes Angebot machen.“

Nach der Wahl ist vor der Wahl. Diese Losung gab CSU-Kreisvorsitzender Matthias Enghuber beim Politischen Aschermittwoch der Partei im Grasheimer Schützenheim an seine Getreuen aus, um sie auf die kommenden zwölf Monate einzuschwören. „Heute Abend beginnt unser Kommunalwahlkampf“, gab sich Enghuber kämpferisch. „Ich bin zuversichtlich, dass die CSU in jeder Gemeinde des Landkreises ein gutes Angebot machen wird.“ Um dann noch zum Frontalangriff auszuholen: „Der Landkreis wird schlecht regiert, Entscheidungen wie etwa zum Kreiskrankenhaus Schrobenhausen oder zur Schullandschaft werden auf die lange Bank geschoben. Deshalb werden wir dafür sorgen, dass am 1. Mai 2026 wieder ein Landrat im Landratsamt sitzt, der den Kreis vorausschauend führt.“

