Teile eines Flugzeugs aus dem Zweiten Weltkrieg in Grasheim gefunden

Immer wieder werden Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Teile eines Flugzeugs sind eher ungewöhnlich. Doch solche wurden am Dienstag in Grasheim entdeckt.

Ob bei der Erschließung neuer Baugebiete, Straßenarbeiten oder anderen Umständen: Immer wieder werden Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Es folgt die Entschärfung des Blindgängers und im Zuge dessen auch die Evakuierung der Gebäude in einem bestimmten Umriss des Fundorts. Im Karlshulder Ortsteil Grasheim wurden nun ebenfalls Relikte aus dem Krieg gefunden.

Am Dienstagnachmittag ging die Meldung bei der Neuburger Polizei ein, dass Sondengänger Kampfmunition auf einem unbebauten Grundstück in Grasheim gefunden haben. Nach einer Begehung und Überprüfung der verständigten Kampfmittelbeseitigung konnte bestätigt werden, dass es sich um Kampfmunition handelt, berichtet Polizeichef Heinz Rindlbacher. Auch Teile eines Flugzeugs wurden bei der Überprüfung entdeckt. "Aber es ging keine Gefahr aus, eine Evakuierung oder Straßensperrungen waren nicht nötig", so Rindlbacher weiter. Und hier endet dann auch der Zuständigkeitsbereich der Polizei, denn die Kampfmittelbeseitigung unterliegt der örtlichen Ordnungsbehörde und damit dem Landratsamt.

"Es ist bekannt, dass zum Ende des Zweiten Weltkriegs in dieser Flur ein Flugzeug der deutschen Luftwaffe abgestürzt ist", sagt Sabine Gooss, Sprecherin des Landratsamts Neuburg-Schrobenhausen. Aufgrund der aufgefundenen Munition werde gemutmaßt, dass es sich um Teile dieses Luftfahrzeugs handeln könnte. "Bei diesen handelt es sich um kleinere Metallteile in der Größe von wenigen Zentimetern", so Gooss weiter. Ob beziehungsweise wie groß die noch verbliebenen Flugzeugteile im Boden sind, sei nicht bekannt. Die gefundene Munition sei vom Kampfmittelbeseitigungsdienst abtransportiert worden und wird von diesem unschädlich gemacht. "Es geht aktuell keine Gefahr aus und weitere Untersuchungen laufen", sagt die Sprecherin.

Wer nun sprichwörtlich Lunte gerochen hat und mit seinem Metalldetektor losziehen will, der wird enttäuscht werden - aus gutem Grund, wie Sabine Gooss erklärt. "Der Fundort ist mittlerweile wieder so mit Erde bedeckt, dass man nichts mehr sehen kann." Das Thema müsse mit Vorsicht behandelt werden, "um auch den Eigentümer des betroffenen Grundstücks zu schützen und keine Schatzsucher anzulocken".

