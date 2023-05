Theatergruppe Grasheim punktet mit Wortwitz und Situationskomik

Plus Der SV Grasheim wird heuer 75 Jahre alt. Die Theatergruppe präsentiert zu diesem Anlass drei vergnügliche Einakter über Hochzeitsvorbereitungen und das Eheleben.

Einen hochvergnüglichen Theaterabend beschert die Theatergruppe des SV Grasheim ihren Zuschauern. Zum Jubiläumsjahr – der SV Grasheim feiert sein 75-jähriges Bestehen – tragen die Theaterspieler drei Einakter bei, die die Lachmuskeln des Publikums kräftig strapazieren. Was mit jeder Menge Szenen- und Zwischenapplaus belohnt wird. Das gilt vor allem für die beiden Einakter aus der Feder von Regina Harlander, die mit Situationskomik und Wortwitz punkten.

"Verliebt, verlobt, verplant" werden Erich (Andreas Seitz) und Birgit (Nicole Blank) kurz vor ihrer Hochzeit. Vor allem verplant – er von seinem Trauzeugen, sie von ihrer Mutter. Wenn sich dann die Pläne des einen für den Junggesellenabschied mit den Plänen der anderen für die kirchliche Trauung kreuzen, dann kann es schon mal passieren, dass Sopranistinnen unfreiwillig im rosafarbenen Häschenkostüm landen. Der rundum gelungene Auftritt von Marina Dittenhauser und Anna Birgmann als Marianne und Waltraud, die sich aus Sicht von Trauzeuge Manfred (Philip Bertl) sowohl Künstlernamen als auch ein "passenderes Outfit" zulegen müssen, lässt Tränen lachen.