Grasheim

vor 34 Min.

Tödlicher Stromunfall in Grasheim: Lkw-Fahrer zu Geldstrafe verurteilt

Der Auflieger eines Lkw war einer Hochspannungsleitung in Grasheim zu nahe gekommen.

Plus In Grasheim war im Juni 2021 eine Frau durch einen Stromschlag getötet worden. Wer die Verantwortung für den Unfall tragen muss.

Von Claudia Stegmann

Der tödliche Stromunfall in Grasheim, der sich im Juni vergangenen Jahres in Grasheim ereignet hat und bei dem eine 45 Jahre alte Frau getötet wurde, ist juristisch abgeschlossen. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, wurde der Lastwagenfahrer wegen fahrlässiger Tötung in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 170 Tagessätzen und einem Monat Fahrverbot verurteilt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen