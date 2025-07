Überraschendes Comeback des Ehrenvorstandes Ferdinand Bockelt

Vor Kurzem fand im Gartensaal der Gastwirtschaft "Zum Karmann" die diesjährige Jahreshauptversammlung des SV Grasheim 1948 e.V. mit Neuwahlen statt. Dabei konnten die einzelnen Abteilungsleiter/innen für Damen-, Herren- und Jugendfußball, Aerobic, Stockschützen und der Theaterabteilung über die sportlichen und gesellschaftlichen Ereignisse der letzten 12 Monate berichten. Kassier Jasmin Hochhäuser konnte in ihrem Bericht über einen soliden Kassenstand berichten und wurde von Kassenprüfer Franz Lehmeier für ihre gründliche Buchführung gelobt und schlug deshalb der Versammlung die Entlastung vor, was diese auch einstimmig genehmigte. Außerdem wurden zahlreiche Mitglieder für ihre langjährige Vereinszugehörigkeit geehrt. Dabei sind besonders Josef Lehmeier für seine 60-jährige Vereinsmitgliedschaft sowie Roland Martin und Gerhard Dittenhauser für jeweils 50-jährige Vereinstreue hervorzuheben. Der Höhepunkt des Abends waren jedoch die Neuwahlen, bei denen es für viele im Saal zu einer Überraschung kam. Keine Überraschung war die Bestätigung von Matthias Deutsch als 1. Vorstand, der mit überwältigenden 78 Stimmen wiedergewählt wurde. Neu in die Vorstandschaft wurden Christian Wagner als 1. Schriftführer (bisher Beisitzer), Michael Blank als 2. Jugendleiter (bisher Schriftführer) Monika Huber und Nicole Beyerle als stellv. Jugendleiter sowie Tim Kreitmeier, Elias Appel und Max Weiß als Beisitzer gewählt. Für viele unerwartet kam das Comeback des Ehrenvorstandes Ferdinand Bockelt, der sich für das Amt des 2. Vorsitzenden zur Verfügung stellte und gewählt wurde. Am Ende blieb dem wiedergewählten Vorstand Matthias Deutsch nur noch Danke zu sagen.

