Unfall in Grasheim: Junger Kradfahrer prallt gegen Transporter

Ein 17-jähriger Kradfahrer übersieht in Grasheim einen Kleintransporter beim Abbiegen. Es kommt zum Zusammenstoß, der junge Mann muss ins Krankenhaus.

Am Donnerstag gegen 10.30 Uhr war ein 17-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad auf der Schrobenhausener Straße in Karlshuld, Ortsteil Grasheim, unterwegs. Beim Überholen übersah dieser laut Polizei einen Kleintransporter beim Linksabbiegen.

Unfall in Karlshuld-Grasheim: 17-Jähriger mit Leichtkraftrad verletzt

In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden beteiligten Fahrzeuge, bei dem der Kradfahrer leicht verletzt wurde. Der Verletzte wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus in Neuburg gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. (nr)