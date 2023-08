Grasheim

Unter Deutschlands Besten: Das sind die fleißigsten Radler aus Karlshuld

Plus In drei Wochen haben über 500 Karlshulder mehr als 160.000 Kilometer beim Stadtradeln zurückgelegt - und gehören damit derzeit zu den Besten in ganz Deutschland.

Gute Aussichten aufs bayerische oder gar deutsche Stockerl haben 548 Karlshulder Radler. Mit insgesamt 161.369 Kilometern in drei Wochen haben sie beim Stadtradeln im Juli in 36 Teams erneut eine neue eigene Bestmarke erzielt. „Das sind knapp 50.000 Kilometer und 173 Radler mehr als im vergangenen Jahr und das beste Ergebnis in fünf Jahren, die wir beim Stadtradeln dabei sind“, zog Organisatorin Rita Schmidt eine rundum positive Bilanz auf der internen Siegerehrung in Grasheim.

Angesichts der Hitzeperiode im Juli sei das Ergebnis eine „super Leistung, auf die wir stolz sein können“. Zumal damit rechnerisch 26 Kilogramm CO 2 eingespart wurden – vorausgesetzt, diese Strecken wären sonst mit dem Auto gefahren worden. Auf jeden Fall hätten alle etwas für die Gesundheit und die Umwelt getan. „Wie sich das individuell auf das Körpergewicht ausgewirkt hat, weiß ich nicht, aber Hauptsache, es hat allen einen riesen Spaß gemacht und wir sind nächstes Jahr wieder dabei“, meinte Schmidt.

