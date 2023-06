Grasheim

vor 33 Min.

Wrackteile in Grasheim: Das ist die Geschichte hinter dem Flugzeugabsturz

Die Messerschmitt Me 262 war das erste in Serie produzierte Düsenflugzeug der Welt. Im Zweiten Weltkrieg wurde es als Jagdbomber eingesetzt. Teile einer solchen Maschine wurden vor einigen Wochen in einem Acker in Grasheim gefunden.

Plus Im März werden Trümmer eines im Zweiten Weltkrieg abgestürzten Flugzeugs in Grasheim gefunden. Experten untersuchen diese nun. Ein Zeitzeuge erzählt, was damals passiert ist.

Von Andrea Hammerl Artikel anhören Shape

Es sind Tausende Wrackteile, die Oberstabsfeldwebel Christian Schmailzl begeistern, manche nur wenige Zentimeter klein, die größten etwa 50 mal 50 Zentimeter groß. Der Leiter der militärhistorischen Sammlung des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 in Neuburg ist mit seinem Team dabei, die Mitte März in einem Acker bei Grasheim gefundenen und im Mai geborgenen Trümmer eines Kampfflugzeugs aus dem Zweiten Weltkrieg, einer unweit im Zeller Forst gebauten Messerschmitt Me262, zu sichten, zu sortieren, gegebenenfalls zu konservieren und Teile, die es wert sind, der Sammlung einzuverleiben.

Der Pilot der abgeschossenen ME262, Unteroffizier Hermann Litzinger, wurde kurz nach seinem glücklichen Absprung, noch mit dem Fallschirm auf dem Rücken, fotografiert, neben ihm die polnische Fremdarbeiterin Maria, die als erste bei ihm war. Foto: Quelle: MATERIALSAMMLUNG DES TaktLWG74 ZUR GESCHICHTE DES FLIEGERHORSTES NEUBURG

Einen Anhänger voll, Material, das circa zehn Schubkarren füllt, hat er vergangene Woche beim Grundstücksbesitzer abgeholt. Nun liegt ein Sammelsurium aus mehr oder weniger verrosteten Metallteilen in einer Halle auf dem Gelände des Geschwaders, zum Teil in Wannen und Eimern, zum Teil auf Tischen ausgebreitet. Auch Holzteile sind darunter, deren gelbgrüne Farbe frisch wirkt und die Holzmaserung durchschimmern lässt. Nichts deutet darauf hin, dass die Reste der Latten und Bretter mehr als 80 Jahre im Boden gelegen haben. Das Gewirr von gelben Kabeln ist teils korrodiert, es gibt aber auch noch Kabelstränge, die fast wie neu wirken. „Es ist erstaunlich, dass das Holz so gut erhalten geblieben ist“, sagt Schmailzl. „Vielleicht hängt das mit dem Moosboden zusammen.“ Holz wird heute nicht mehr in Flugzeugen verbaut, doch bei der Messerschmitt Me 262, dem ersten in Großserie gebauten Strahlflugzeug der Welt, war das noch der Fall.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen