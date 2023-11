Zu zehnt gegen die Trauer: Hospizverein schafft neues Angebot

Mit einem neuen Angebot will der Hospizverein Neuburg-Schrobenhausen Trauernde unterstützen. Was dahintersteckt und warum die Teilnehmerzahl begrenzt ist.

Der eine begreift es sofort, der andere braucht etwas Zeit, um es zu realisieren. Während es manchem hilft, darüber zu sprechen, die Gesellschaft zu suchen oder sich abzulenken, will sich manch anderer einfach nur zurückziehen, allein sein. Der Verlust eines geliebten Menschen gehört zu den schmerzlichsten Erfahrungen, die das Leben für einen bereithält. Zwar ist der Umgang mit der Trauer so individuell wie der Mensch selbst, doch eines haben alle gemeinsam: Sie sind nicht allein. Und genau hier knüpft der Hospizverein Neuburg-Schrobenhausen an, mit einem neuen Angebot, das Betroffenen in einem geschützten Raum helfen soll, mit ihrer Trauer umzugehen.

Die beiden qualifizierten Trauerbegleiterinnen Andrea Hummel (links) und Anja Rath. Foto: Katrin Kretzmann

Sie steckte gerade mitten in der Ausbildung zur Hospizbegleiterin, als kurze Zeit hintereinander ihr Schwiegervater sowie ihr Papa starben. "Das hat mich erst recht darin bekräftigt, mit dem Kurs weiterzumachen", sagt Andrea Hummel. Die Burgheimerin war schon immer ehrenamtlich aktiv, fand darin Erfüllung und Dankbarkeit – so auch als Hospizbegleiterin. "Ich hatte so tolle Begegnungen mit Menschen, obwohl sie sterbenskrank waren", sagt sie und ergänzt: "Ich bin jedes Mal voller Dankbarkeit in mein Auto gestiegen." Dem kann sich auch Anja Rath anschließen. Die Gachenbacherin ist ebenfalls Hospizbegleiterin, weiß, wie schmerzhaft der Verlust eines geliebten Menschen ist. "Meine Mama war krebskrank und als sie gestorben ist, dachte ich mir: Ich will das, was ich in dieser Zeit der Krankheit erlebt und auch gelernt habe, weitergeben, anderen damit helfen."

Die beiden Frauen bildeten sich zu Trauerbegleiterinnen weiter, kamen dort immer wieder miteinander ins Gespräch – und die Idee einer geschlossenen Trauergruppe war eines Tages geboren. "Wir glauben, dass es für viele einfacher ist, sich in einer festen Gruppe zu öffnen, als wenn jedes Mal neue Gesichter um einen herum sind", erklärt Hummel. Das schaffe Vertrauen, wodurch es den Betroffenen oftmals leichterfalle, über das Erlebte zu sprechen. "Zudem müssen sie ihre Geschichte nicht immer wieder von vorn erzählen, was ebenfalls Druck herausnimmt", ergänzt Rath. Die Idee stieß beim Vorstand des Hospizvereins sofort auf offenen Ohren und mit dem Café Eistüte im Karlshulder Ortsteil Grasheim war auch schnell die passende Örtlichkeit gefunden, "sozusagen in der Mitte des Landkreises, was uns wichtig war", sagt Hummel.

Hospizverein schafft mit geschlossener Trauergruppe neues Angebot

Die Gruppe ist auf eine Teilnehmerzahl von zehn Personen begrenzt, "mehr sollten es auch nicht sein, denn wir wollen uns für jeden und jede ausreichende Zeit nehmen", betont Rath. Im zweiwöchigen Turnus – der in der Ferienzeit ein wenig abweichen kann – kommen die beiden Trauerbegleiterinnen mit der Gruppe zusammen. Insgesamt sind ab Januar zehn jeweils zweistündige Treffen geplant. Die Inhalte variieren: "Wir feilen noch an der Ausarbeitung", sagt Hummel.

Ein wichtiger Baustein sei natürlich die Kommunikation, das Reden miteinander über das Erlebte, aber auch einfach nur das Zuhören. Jeder habe genügend Zeit, zu sagen, warum er hier sei, was ihn bewege, was ihm Schwierigkeiten bereite. "Und es ist nicht jeder Tag gleich, und wenn jemand mal nichts sagen möchte, dann ist das völlig in Ordnung", sagt Rath. Die beiden Frauen stehen den Trauernden als Begleiterinnen zur Seite, geben Impulse, ihnen Handwerkszeug mit, um einen individuellen Weg durch Schmerz und Verlust zu finden. So gibt es neben Gesprächen beispielsweise auch Meditation, kleine Rituale und Übungen oder auch Kreatives wie Schreiben, Singen oder Basteln.

Noch immer ist Trauer ein Tabuthema in der Gesellschaft

Trauer sei noch immer ein Tabuthema in der Gesellschaft, da sind sich die beiden Frauen einig. "Und das ist falsch, denn früher oder später wird sie jeder einmal erfahren." Jeder empfinde sie anders, gehe auch anders mit ihr um. "Uns ist wichtig, dass sich niemand in der Gruppe – und auch generell – für seine Trauer schämen muss, die Emotionen zulassen dürfe", betont Rath. In der Gruppe dürfe auch Platz für Tränen sein. Zudem sei es völlig egal, wann der oder die Trauernde den Verlust erlitten habe. "Es kann auch nach vielen Jahren noch schmerzen, alte Wunden können immer wieder aufreißen." Und gerade hier könne eine Gruppe von Menschen, die allesamt Schicksalsschläge erlebt haben, sich gegenseitig stützen, auffangen und einander Halt geben.

Der erste Termin für die Trauergruppe ist am Montag, 8. Januar, von 18 bis 20 Uhr. Da die Anzahl der Teilnehmer begrenzt ist, bitten Anja Rath und Andrea Hummel um vorherigen Anmeldung beim Hospizverein Neuburg-Schrobenhausen unter der Telefonnummer 08431/4364061 oder per E-Mail an info@hospizverein-neusob.de. Bei der Anmeldung, die ab sofort möglich ist, wird darum gebeten, den vollen Namen, die Anschrift und die Kontaktdaten anzugeben sowie die Information wer gestorben ist und wann.