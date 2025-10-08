Drei komplizierte Patienten: Grasheimer Theater kehrt humorvoll auf Bühne zurück

„Mal was ganz anderes machen“, wollen Theaterleiterin Margit Schuhmann und Regisseur Roland Seeger heuer mit der Theatergruppe des Heimat- und Trachtenvereins Dö Birkastoana Grasheim. So haben sie sich für den Dreiakter einer – zumindest für Dö Birkastoana – neuen Autorin entschieden. „Die drei Hypochonder von Zimmer 13“ lautet der Titel der Komödie von Beate Irmisch, die sich um drei mehr oder weniger hypochondrische Patienten dreht.

Die wollen nach vergleichsweise harmlosen Eingriffen lieber länger im Krankenhaus bleiben als heim zur herrischen Frau, der verschwenderischen Geliebten beziehungsweise zur übergriffigen Mama. Dafür lassen sich Pantoffelheld Willi Winter (Alfred Mattes), Weiberheld Gustav Becker (Michael Hofstetter) und Muttersöhnchen Ernst Knobes (Matthias Köstler) einiges einfallen. Schmerzerfüllt und -gebeugt schlurfen sie über die Bühne. Was ihre Damen natürlich sorgenvoll aufmarschieren lässt. Wobei die Sorge zumindest bei Marga Winter (Sandra Wagner) und Ilsebillse Knöterich (Margaret Mattes), der „Derzeit-Freundin“ von Gustl Becker, mit einer gehörigen Portion eigener Interessen beziehungsweise Selbstmitleid gepaart ist. Ganz im Gegenteil zu Luise Knobes (Regina Pelzer), deren altbackene und übertriebene Fürsorglichkeit den Sohn ein ums andere Mal mit den Augen rollen lässt.

„Dö Birkastoana“ aus Grasheim wagen sich mit Bühnenstück auf ungewohntes Terrain

Geerdet dagegen Schwester Hermine (Christine Daferner), die Stationsleiterin, die nicht nur ihre Station, sondern auch deren Insassen im Griff hat. Weniger dagegen die Reinigungskraft Linus, schlitzohrig verkörpert von David Heilgemeir. Er räumt nicht nur schmutziges Geschirr weg, sondern liefert neben heißem Tee auch Hochprozentiges und sonstige, im Krankenzimmer eigentlich verbotene Genussmittel. Wobei auch der Tee nicht nur zum Trinken dient, sondern den Hypochondern zweckentfremdet ebenfalls beste Dienste leistet. Was dem schusseligen, leicht verwirrten Doktor Blase (Stefan Walter) nicht auffällt. Die Komödie bietet also eine spannungsgeladene Konstellation, die heitere Szenen verspricht.

Zehn Theaterstücke hatten sich Schuhmann, Seeger und Regieassistent Jochen Wagner zur Ansicht schicken lassen und sich dann für die Hypochonder entschieden, weil dieses Stück eben so ganz anders ist als das, was Dö Birkastoana bisher ihrem Publikum präsentierten. Andere Wege geht auch Adolf Mattes. Auf die Frage, warum er diesmal nicht mit Ehefrau Margaret als Paar auftritt, antwortet er augenzwinkernd: „Ich hab‘ jetzt schon mehr als 40 Jahre mit ihr gespielt, jetzt will ich mal eine andere haben“. Ob der Tausch so klug war? Sandra Wagner wird ihm jedenfalls gescheit einheizen.

Mattes ist nicht nur als einer der Hauptdarsteller an Bord, sondern hat sich auch als Bühnenbauer betätigt und die bislang meist als gute Stube genutzte Bühne in ein karges Krankenzimmer verwandelt. Die alten, aber tatsächlich echten Krankenbetten hat Andreas Kopernik dank seiner guten Beziehungen zu einem Neuburger Sanitätshaus organisiert. Von Mattes wurden sie dann auf die Bühnengröße angepasst. Schrank und Nachttische der Patienten stammen aus einem Umkleideraum einer Bäckerei in Lauingen und wurden ebenfalls vom Grasheimer Bühnenbauer umgebaut.

In Grasheim kommt „Die drei Hypochonder von Zimmer 13“ auf die Bühne

Die Rollen hat Seeger an seine Akteure verteilt und die sind damit sehr zufrieden. „Das hat der Roland echt gut gemacht“, findet Hofstetter. Auch Regina Pelzer meint, ihre Rolle passe zu ihr. Sie kam nachträglich ins Ensemble, um einen krankheitsbedingten Ausfall zu kompensieren und hat sich gut eingefunden. Auch wenn Köstler ihr einen neckenden Seitenhieb verpasst. „Meine Traummama?“, sinniert er, „die hab ich verloren, die hat mir immer einen Kuchen mitgebracht“. Worauf Pelzer protestiert, sie habe zur letzten Probe auch einen Kuchen mitgebracht. Worauf er einräumen muss, „da war ich nicht da“. Theaterleiterin Schuhmann wird als Souffleuse mit von der Partie sein, die Maske übernehmen Christine Stadler und Gabriele Berger.

Info: Die Premiere von „Die drei Hypochonder von Zimmer 13“ findet am Freitag, 7. November, um 19.30 Uhr im Gartensaal des Gasthauses Karmann in Grasheim statt. Weitere Aufführungen am Samstag, 8. November, Freitag, 14. November, Samstag, 15. November, Freitag, 21. November, und Samstag, 22. November - jeweils um 19.30 Uhr, Einlass jeweils ab 18.30 Uhr. Karten zu 9 Euro gibt es ab Freitag, 17. Oktober, bei der Raiffeisenbank im Donautal in Karlshuld.