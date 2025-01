Landratsamt bietet Veranstaltungsreihe für Eltern an

Die Veranstaltungsreihe „Fit für Familie“ geht in die nächste Runde und findet auch heuer wieder statt. Was 2024 als Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit der Koordinationsstelle frühe Kindheit (KoKi), dem Familienzentrum Neuburg und der katholischen Beratungsstelle für Schwangerschaft und junge Familien des SkF Augsburg begann, wird weiter fortgeführt. Die Vortragsthemen decken ein breites Spektrum von Schwangerschaft bis zum Familienleben mit Babys und Kleinkindern ab. Diese sind kostenfrei und finden entweder online, im Bürgerhaus Schwalbanger oder in der vhs Neuburg statt. Im Februar stehen folgende Themen im Vordergrund.

7. Februar, 19 Uhr – 20 Uhr, Baby Basics – Ein bindungs- und bedürfnisorientierter Babyvorbereitungskurs: Bald ist das Baby da! Das erste Kind stellt für viele Eltern eine neue und besondere Aufgabe dar. Um sich bestmöglich auf Ihre neue Rolle als werdende Mütter und Väter vorbereiten zu können, bietet die Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin Maria Kugler diesen Säuglingspflegekurs an. Ort: Leuchtturm Schrobenhausen, Bgm. Stocker-Ring 38, 86529 Schrobenhausen

Veranstaltungsreihe in Neuburg-Schrobenhausen richtet sich an Eltern mit kleinen Kindern

10. Februar, 8.30 -10 Uhr, „Kinderschlaf – Online-Sprechstunde“: Zur „Online-Sprechstunde Kinderschlaf“ können Sie als (werdende) Eltern Ihre Fragen mitbringen. Sie erhalten fachliche Impulse und Vorschläge, wie Sie die Tipps umsetzen können. Mögliche Themen sind Einschlafen und Einschlafbegleitung, Durchschlafen, kindliche Schlafentwicklung, bedürfnisorientiertes Abstillen und Veränderung von Schlafgewohnheiten. Als Referentin dient Natalie Elbert, ganzheitliche und bindungsorientierte Schlafberaterin. Ort: Online, am PC/Tablet mit Kamera und Mikrofon

13. Februar, 19 Uhr – 20.30 Uhr, „Alles rund ums (Ab)Stillen“: In diesem Seminar mit Blanka Roth (Krankenschwester und Stillberaterin IBCLC) geht es darum, mehr Wissen und auch praktische Übungen zum Thema Stillen und Abstillen zu erhalten. Ort: Bürgerhaus Schwalbanger, Richard-Wagner-Str, 6, 86633 Neuburg a.d. Donau

19. Februar, 19 Uhr – 20.30 Uhr, „Ist mein Kind schulreif?“: Dr. Peter Keilhacker (Diplom-Psychologe an der Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche, Eltern und Familien) vermittelt Wissenswertes zum Entwicklungsstand von Schulanfängern, stellt Konzepte zur Einschätzung der Schulfähigkeit vor und erklärt, was Eltern im Alltag tun können, um ihr Kind zu fördern. Ort: Bürgerhaus Schwalbanger, Richard-Wagner-Str, 6, 86633 Neuburg a. d. Donau

Interessierte können sich unter www.neuburg-schrobenhausen.de/koki für die jeweiligen Vorträge anmelden, auch weitere Informationen und der gesamte Veranstaltungskalender finden sich dort. (AZ)