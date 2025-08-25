Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Grillkohle im Plastikmüll: Gartenhütte in Bertoldsheim steht in Flammen

Rennertshofen

Gartenhütte in Flammen – Mann wirft Grillkohle in den Plastikmüll

In Bertoldsheim lösen Glutreste ein Feuer aus. Die Feuerwehr löscht die Flammen noch rechtzeitig. Gegen den Brandverursacher wird ermittelt.
    • |
    • |
    • |
    In Bertoldsheim stand eine Gartenhütte nach Glutresten in Flammen. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen.
    In Bertoldsheim stand eine Gartenhütte nach Glutresten in Flammen. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Nicht vollständig abgekühlte Grillkohle hat am Sonntagnachmittag in Bertoldsheim einen Brand in einer Gartenhütte ausgelöst.

    Rennertshofen: Feuerwehr löscht Brand – Polizei Neuburg ermittelt gegen Brandverursacher

    Wie die Polizeiinspektion Neuburg mitteilt, hatte ein 64-Jähriger die Glutreste nach dem Grillen in einen Plastikeimer gefüllt und diesen in der Hütte abgestellt. Gegen 17.30 Uhr bemerkte er Rauchentwicklung und verständigte die Feuerwehr. Die Wehren aus Bertoldsheim und Rennertshofen konnten die Flammen schnell löschen. Verletzt wurde niemand. An der Gartenhütte entstand ein Schaden von rund 150 Euro. Gegen den Mann wird wegen einer Ordnungswidrigkeit ermittelt. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden