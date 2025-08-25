Gartenhütte in Flammen – Mann wirft Grillkohle in den Plastikmüll

Nicht vollständig abgekühlte Grillkohle hat am Sonntagnachmittag in Bertoldsheim einen Brand in einer Gartenhütte ausgelöst.

Rennertshofen: Feuerwehr löscht Brand – Polizei Neuburg ermittelt gegen Brandverursacher

Wie die Polizeiinspektion Neuburg mitteilt, hatte ein 64-Jähriger die Glutreste nach dem Grillen in einen Plastikeimer gefüllt und diesen in der Hütte abgestellt. Gegen 17.30 Uhr bemerkte er Rauchentwicklung und verständigte die Feuerwehr. Die Wehren aus Bertoldsheim und Rennertshofen konnten die Flammen schnell löschen. Verletzt wurde niemand. An der Gartenhütte entstand ein Schaden von rund 150 Euro. Gegen den Mann wird wegen einer Ordnungswidrigkeit ermittelt. (AZ)