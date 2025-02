Grippewelle in Bayern: So ist die Situation in den Kliniken im Landkreis

Die saisonale Grippewelle hält das Land weiter fest im Griff und dürfte in den kommenden Wochen ihren Höhepunkt erreichen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) leiden bundesweit derzeit rund acht Millionen Menschen an einer akuten Atemwegsinfektion, darunter auch ungewöhnlich viele Schulkinder. Den Zahlen des RKI zufolge ist die übliche Welle im Herbst ausgeblieben, die im Januar und Februar dafür deutlich schwerwiegender als in den vergangenen Jahren. Das sorgt für leere Schulen und volle Arztpraxen, und auch in den Krankenhäusern ist die Auslastung hoch. So bewältigen die Kliniken in der Region die Krankheitswelle.

Neuburg-Schrobenhausen: Außergewöhnlich viele Grippe-Fälle seit Jahresbeginn

Im Kreiskrankenhaus Schrobenhausen verzeichnet man derzeit eine „beachtliche Häufung von Atemwegserkrankungen“, die allerdings saisonbedingt auch so zu erwarten gewesen sei. Es gebe zahlreiche Viren, die recht ähnliche Symptome verursachen, nicht immer könne der genaue Erreger zweifelsfrei nachgewiesen werden. „Derzeit gibt es aber einen spürbaren Peak an Influenza-A-Erkrankungen und erneut auch an COVID-Infektionen, mehr als im letzten Winter. Aktuell werden zahlreiche ältere Patientinnen und Patienten mit Grippesymptomatik beziehungsweise Infektionen der Atemwege behandelt“, so KKH-Sprecherin Katja Schmid.

An den Zahlen des Klinikums Ingolstadt lässt sich die besondere Verteilung der Atemwegsinfektionen in dieser Saison gut ablesen. Laut Sprecherin Viola Wolfensteiner wurden im Dezember 2024 insgesamt nur zehn Personen mit Grippe zur stationären Behandlung aufgenommen. Seit Jahresbeginn waren es bereits 158 Patienten. „Influenza-Virus-Infektionen sind in diesem Jahr ungewöhnlich früh aufgetreten, seitdem hat die Aktivität deutlich zugenommen. In den Jahren zuvor hatten die Grippewellen meist Ende Januar oder Anfang Februar begonnen.“ Eventuell liege dies an bereits beobachteten Nachholeffekten, die nach der Rücknahme der Pandemie-Maßnahmen aufgetreten seien. Abschließend beurteilen lasse sich dies allerdings noch nicht, erklärt Wolfensteiner.

Die Kliniken der Region sind stark ausgelastet, die Versorgung ist aber nicht beeinträchtigt

Grund zur Sorge bereitet die aktuelle Krankheitswelle den Krankenhäusern in der Region allerdings nicht. Die Ameos-Klinik in Neuburg verzeichne zwar eine sehr hohe Auslastung, teilt Sprecherin Belinda Gotzler mit, Einschränkungen in den Arbeitsabläufen gebe es allerdings nicht. Auch im Klinikum Ingolstadt seien genügend Kapazitäten vorhanden, um die Situation bewältigen zu können. „Organisatorisch und personell ist dies dennoch immer herausfordernd, da Atemwegserkrankungen auch bei Mitarbeitenden des Krankenhauses zu Ausfällen führen“, so Viola Wolfensteiner.

Für viele Betroffene stellt sich derweil die Frage, mit welchen Symptomen man zunächst zum Hausarzt gehen und ab wann man im Krankenhaus vorstellig werden sollte. „Grundsätzlich sollte der erste Weg immer zum Hausarzt führen. Sollten sich aber lebensbedrohliche Symptome wie Atemnot, Wesensveränderungen oder dauerhaft hohes Fieber entwickeln, so ist eine umgehende Vorstellung im Krankenhaus über den Rettungsdienst durchaus sinnvoll“, sagt Wolfensteiner. Tatsächlich gebe es derzeit auch vergleichsweise viele Patienten mit einer Influenza in der Notaufnahme, die stationäre Aufnahme sei aber nur bei einer Patientenzahl im unteren einstelligen Bereich pro Tag notwendig.

Krankenhäuser geben Tipps zum richtigen Verhalten im Krankheitsfall

Der schnelle Gang in die Notaufnahme, ohne dass tatsächlich ein Notfall vorliegt, beschäftigt Krankenhäuser immer wieder. Nach den Erfahrungen des KKH in Schrobenhausen gebe es hier jedoch eine positive Tendenz. „Das Bewusstsein für die Unterscheidung zwischen einem Hausarztbesuch und dem Gang zur Notaufnahme hat in den vergangenen Jahren eher zugenommen“, berichtet Schmid. Zeige es sich bei Patienten, dass eine stationäre Aufnahme nicht notwendig ist, werde er oder sie mit entsprechender Beratung und Empfehlungen nach Hause geschickt.

Bis die Grippewelle abflacht und Normalität in den Krankenhäusern einzieht, wird es derweil noch eine Weile dauern. Die Kliniken in der Region rechnen damit, dass sich die Situation frühestens Mitte März langsam entspannen dürfte. „Der Erfahrung der jährlichen Grippewellen nach, können die hohen Fallzahlen noch einen oder zwei Monate anhalten“, so Wolfensteiner. Bis dahin sollten sich Menschen mit Grippesymptomen den Kontakt zu vorerkrankten, älteren Menschen und schwangeren Frauen vermeiden und auf eine gute Hygiene achten. Obwohl eigentlich der Herbst als Beginn der Saison ideal ist, lohnt sich gerade für Risikogruppen auch jetzt noch eine Impfung. Die schützt laut Medizinern sowohl vor Ansteckung als auch vor einem schwerem Verlauf der Grippe.