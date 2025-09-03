Mit Hubschrauber und 800 Personen: Suche nach vermisstem Rentner geht weiter

Seit Sonntagabend wird ein 83-Jähriger aus Oberstimm vermisst. Seitdem sucht die Polizei mit einem Großaufgebot nach dem Mann - bisher erfolglos. Inzwischen beteiligen sich nicht nur immer mehr Menschen an der Suche, auch der Radius wurde bis in den Kreis Neuburg-Schrobenhausen und in die Stadt Ingolstadt hinein erweitert. Aktuell umfasst er einen Umkreis von mehr als fünf Kilometern um das Zuhause des Vermissten am Oberstimmer Römerring.

Seit Sonntagabend ist ein Rentner aus Oberstimm vermisst

Die Hoffnung der Beamten ist, dass der Mann trotz seines tagelangen Verschwindens und der Nächte, die er bereits im Freiem verbringen musste, noch leben könnte. Bereits am Dienstag suchten 400 Personen nach dem dementen Mann, der sich in einer hilflosen Situation befinden dürfte, am Mittwoch waren schon doppelt so viele Menschen im Einsatz; die meisten davon Ehrenamtliche verschiedener Organisationen wie Rotes Kreuz, Feuerwehr, Wasserwacht oder THW. Aber auch einige Privatpersonen haben sich gemeldet, um zu unterstützen. Am Dienstag seien es um die 30 gewesen, sagt Andreas Aichele, Pressesprecher am Polizeipräsidium Oberbayern Nord in Ingolstadt. Auch in den sozialen Medien wird dazu aufgerufen, nach dem Rentner Ausschau zu halten oder Hinweise zu melden.

Wie Aichele betont, hoffen alle Beteiligten mit dieser großangelegten Suchaktion darauf, den Mann lebend zu finden. Nicht nur, dass sich der 83-Jährige generell in einer guten körperlichen Verfassung befindet, auch die aktuell milden Temperaturen sowie die Tatsache, dass der Mann leicht an Wasser kommen könnte, lassen die Polizei und alle Rettungskräfte hoffen, dass die Suche ein gutes Ende nehmen könnte.

Bei der Suche nach dem Vermissten bittet die Polizei Ingolstadt um Mithilfe

Der Mann hatte am Sonntagabend zu Fuß das Haus verlassen, seitdem fehlt jede Spur von dem Senior, der auf Medikamente angewiesen ist. Zeitgleich war ganz in der Nähe der Barthelmarkt in vollem Gange, sodass die Besucherinnen und Besucher besonders am Montag immer wieder den Polizeihubschrauber sahen, der mit einer Wärmebildkamera über dem Ort kreiste. Zeitgleich waren auch Suchhunde im Einsatz, die eine Spur aufnehmen sollten.

Doch als nach einem Tag und zwei Nächten die Suche mit technischem Gerät keinen Erfolg gebracht hatte, startete am Dienstag die große Suchaktion mit hunderten von Menschen rund um Oberstimm. Inzwischen wird auch im Süden von Ingolstadt - unter anderem im Bereich der Manchinger Straße und in Zuchering - sowie in Karlskron nach dem Mann gesucht.

Der Vermisste ist nach Angaben der Polizei rund 1,68 Meter groß und schlank. Er hat hellgraue Haare und eine hohe Stirn. Bekleidet ist der Mann mit einem gelben T-Shirt mit grünen Streifen, einer dunkelbraunen langen Hose und einer beigen Strickweste. außerdem trägt er weiße Turnschuhe mit roten Streifen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung rund um Oberstimm und in den angrenzenden Orten, ihre eigenen Grundstücke zu kontrollieren. Möglicherweise könnte der Mann in einer Gartenlaube Unterschlupf gefunden haben. Sollte bekannt sein, dass sich Nachbarn gerade im Urlaub befinden, sollten Anwohner die Polizei benachrichtigen. Die Beamten können dann in den entsprechenden Grundstücken, insbesondere in Manching und den Ortsteilen Oberstimm, Niederstimm und Pichl, nach dem Mann suchen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 0841/9343-0 entgegen. Ein Bild des Vermissten gibt es auf der Homepage der bayerischen Polizei.