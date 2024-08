Großbrand in Ehekirchen: Werkstattgebäude steht in Flammen

Ein großes Werkstattgebäude ist in Ehekirchen am Mittwochabend gegen 18 Uhr an der Hauptstraße ausgebrannt. Die Rauchsäule war von Weitem zu sehen. Die Feuerwehren bekamen den Brand wegen brennender Reifen nur langsam in den Griff.

Gebäude brennt in Ehekirchen komplett aus

Die angebaute Tankstelle konnten die Feuerwehren sichern. Personen wurden bei dem Brand glücklicherweise nicht verletzt, die Einsatzkräfte gehen jedoch von einem sehr hohen Schaden aus. Weiterer Bericht folgt. (AZ)