Brandgeruch löst Großeinsatz am Klinikum aus

Brandgeruch im Zentralbereich des Klinikums Ingolstadt hat am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Wie die Feuerwehr Ingolstadt mitteilt, wurde die Einsatzleitung nach Ankunft von einem Mitarbeiter der Betriebsfeuerwehr in die Lage eingewiesen, woraufhin mehrere Einheiten zur Schadensstelle entsandt wurden. Im Bereich einer Zuluftöffnung konnte der Brandgeruch bestätigt werden.

Brandgeruch am Ingolstädter Klinikum wurde durch schmorende Lampe ausgelöst

Infolgedessen begann eine langwierige Suche nach der Ursache des Geruchs. Mit Unterstützung eines Technikers für die Lüftungsanlage und der Haustechnik wurde der komplette Anlagenstrang kontrolliert und letztlich die Ursache des Geruchs gefunden: Ein elektrisches Bauteil einer Lampe hat den Schmorgeruch erzeugt, der von der Lüftung verteilt wurde. Für die Patienten und das Personal bestand zu keiner Zeit eine Gefahr, die geräumten Bereiche konnten nach und nach wieder in den Normalbetrieb zurückgeführt werden.

Rund 65 Kräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren in Ingolstadt im Einsatz

Im Einsatz waren rund 65 Kräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst. Neben der Berufsfeuerwehr Ingolstadt waren die Freiwilligen Feuerwehren Gerolfing, Stadtmitte und Unsernherrn, die UG-ÖEL der Stadt Ingolstadt sowie die Werkfeuerwehr Audi an der Einsatzstelle. Das Stadtgebiet wurde von weiteren Einsatzkräften der Feuerwehr Stadtmitte und der Berufsfeuerwehr für mögliche Paralleleinsätze abgesichert. (AZ)