Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Großeinsatz der Feuerwehr am Ingolstädter Klinikum: Brandgeruch durch defekte Lampe löst Alarm aus

Ingolstadt

Brandgeruch löst Großeinsatz am Klinikum aus

Ein elektrisches Bauteil einer Lampe hat am Samstagnachmittag am Ingolstädter Krankenhaus die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Für Patienten und Personal bestand keine Gefahr.
    • |
    • |
    • |
    Brandgeruch hat am Samstag einen Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst ausgelöst.
    Brandgeruch hat am Samstag einen Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst ausgelöst. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert, dpa

    Brandgeruch im Zentralbereich des Klinikums Ingolstadt hat am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Wie die Feuerwehr Ingolstadt mitteilt, wurde die Einsatzleitung nach Ankunft von einem Mitarbeiter der Betriebsfeuerwehr in die Lage eingewiesen, woraufhin mehrere Einheiten zur Schadensstelle entsandt wurden. Im Bereich einer Zuluftöffnung konnte der Brandgeruch bestätigt werden.

    Brandgeruch am Ingolstädter Klinikum wurde durch schmorende Lampe ausgelöst

    Infolgedessen begann eine langwierige Suche nach der Ursache des Geruchs. Mit Unterstützung eines Technikers für die Lüftungsanlage und der Haustechnik wurde der komplette Anlagenstrang kontrolliert und letztlich die Ursache des Geruchs gefunden: Ein elektrisches Bauteil einer Lampe hat den Schmorgeruch erzeugt, der von der Lüftung verteilt wurde. Für die Patienten und das Personal bestand zu keiner Zeit eine Gefahr, die geräumten Bereiche konnten nach und nach wieder in den Normalbetrieb zurückgeführt werden.

    Rund 65 Kräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren in Ingolstadt im Einsatz

    Im Einsatz waren rund 65 Kräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst. Neben der Berufsfeuerwehr Ingolstadt waren die Freiwilligen Feuerwehren Gerolfing, Stadtmitte und Unsernherrn, die UG-ÖEL der Stadt Ingolstadt sowie die Werkfeuerwehr Audi an der Einsatzstelle. Das Stadtgebiet wurde von weiteren Einsatzkräften der Feuerwehr Stadtmitte und der Berufsfeuerwehr für mögliche Paralleleinsätze abgesichert. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden