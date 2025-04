Feuer an einer Photovoltaikanlage löst einen Großeinsatz aus

Ein technischer Defekt an einer Photovoltaikanlage hat am Freitag gegen 9 Uhr in Walting einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst.

In Walting hat es einen Brand an einer Photovoltaikanlage gegeben

Wie die Polizei mitteilt, konnte der Hausbesitzer den Brand im Überspannungsschutz der Anlage zunächst selbst löschen. Allerdings flammte das Feuer erneut auf, sodass die Feuerwehr die 13 Jahre alte Anlage vom Netz nahm und erneut löschte. Dabei waren die Feuerwehren Eichstätt, Pfünz, Landershofen und Gungolding mit 50 Mann im Einsatz.

Durch das Feuer und die Löscharbeiten entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. (AZ)