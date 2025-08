Navi während der Fahrt bedient: drei Verletzte bei Auffahrunfall in Ingolstadt – 8.000 Euro Schaden

Ein Autofahrer hat am Donnerstagnachmittag auf der Münchener Straße in Ingolstadt einen Auffahrunfall verursacht, weil er während der Fahrt sein Navigationsgerät bedient hatte.

Auffahrunfall in Ingolstadt: Drei Verletzte nach Ablenkung durch Navi am Steuer

Wie die Polizeiinspektion Ingolstadt mitteilt, war der 23-Jährige gegen 16:15 Uhr stadtauswärts unterwegs, als er ein stehendes Auto vor ihm übersah. Dessen Fahrer wollte gerade nach links auf den Aldi-Parkplatz abbiegen. Der auffahrende Wagen krachte nahezu ungebremst in das Heck des stehenden Autos. Dabei wurden die Beifahrerin des Unfallverursachers sowie die beiden Insassen des anderen Fahrzeugs leicht verletzt. Die 20-jährige Mitfahrerin wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Münchener Straße war in Richtung stadtauswärts für etwa 45 Minuten gesperrt. Feuerwehrkräfte aus Ingolstadt und Unsernherrn übernahmen die Verkehrslenkung. (AZ)