Die halbe Stadt betroffen: So kam es zum großflächigen Stromausfall in Neuburg

Zahlreiche Haushalte in Neuburg waren am Mittwochnachmittag zwischenzeitlich ohne Strom. Hintergrund war ein Schmorbrand an einem Kabel in einer Trafostation in der Danziger Straße. In der Folge kam es zu einer Sicherheitsabschaltung und damit zu einem Stromausfall im 20.000-Volt-Netz, schreiben die Stadtwerke Neuburg in einer Pressemitteilung.

Stromausfall gegen 13.30 Uhr in Neuburg

Die Auswirkungen bekamen Bürgerinnen und Bürger an den Steckdosen zu spüren. Gegen 13.30 Uhr fiel der Strom im Südosten der Stadt Neuburg aus. Betroffen waren die Stadtteile Ostend, Heinrichsheim, Herrenwörth, Rohrenfeld, Zell, Bruck, Maxweiler sowie das Schloss Grünau.

Doch das Problem bestand nicht allzu lange. „Dank des schnellen Einsatzes der Mitarbeiter der Stadtwerke Neuburg wurde die betroffene Trafostation umgehend freigeschalten und durch Umschaltmaßnahmen auf andere Trafostationen die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit Strom gegen 15 Uhr schnellstmöglich wieder hergestellt“, erklären die Stadtwerke. In den sozialen Medien bedankten sich Nutzerinnen und Nutzer für das schnelle Eingreifen der Stadtwerke-Mitarbeiter sowie der Einsatzkräfte.

Feuerwehreinsatz in der Danziger Straße im Ostend

Die Freiwillige Feuerwehr Neuburg kümmerte sich um den Schmorbrand im Ostend – das Martinshorn der Einsatzkräfte war am Mittwochnachmittag vielen Bürgerinnen und Bürgern aufgefallen. Die Feuerwehrler entlüfteten das Trafohäuschen und löschten den Brand. 21 Kräfte der Feuerwehr waren vor Ort, teilte Einsatzleiter Stefan Hanowski mit – und das, während ein Teil des Teams sich derzeit bei der Rettungs-Weltmeisterschaft in Kroatien mit anderen Feuerwehren aus der ganzen Welt misst.

Das Problem ist für die Stadtwerke noch nicht vom Tisch. Um wieder in den Regelbetrieb übergehen zu können, wird in einem nächsten Schritt das betroffene Kabel schnellstmöglich ausgetauscht, heißt es. Hierfür werden umfangreiche Tiefbauarbeiten notwendig sein. (ands, kimi)