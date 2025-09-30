Jetzt red i: In Großmehring geht es um die Krise der Wirtschaft

Das BR Fernsehen kommt mit seiner Sendung „Jetzt red i“ am Mittwoch, 8. Oktober, nach Großmehring. Im Fokus der Diskussionsrunde steht dabei die aktuelle Wirtschaftskrise. „Wirtschaft in der Dauerkrise - Wie schaffen wir die Wende?“ - so ist das Thema des Abends überschrieben.

Die Wirtschaftskrise ist Thema bei „Jetzt red i“ in Großmehring

„Es vergeht kaum eine Woche ohne neue Hiobsbotschaft: Bosch streicht 13.000 Stellen, bei Lufthansa fallen 400 Jobs weg und Audi will in den kommenden Jahren 7500 Arbeitsplätze abbauen. Die Wirtschaft steckt in der Dauerkrise und viele haben Angst um ihre Jobs, denn nicht nur die großen Konzerne, auch viele mittlere und kleinere Unternehmen trifft es derzeit hart: 2024 wurden in Deutschland so viele Firmen geschlossen wie seit der Finanzkrise 2011 nicht mehr“, heißt es in der Ankündigung. Die Audi-Stadt Ingolstadt kann erstmals keinen ausgeglichenen Haushalt mehr vorlegen und muss deshalb massiv sparen, was auch in vielen umliegenden Gemeinden wie Großmehring spürbar ist.

Für „Jetzt red i“ können kostenlose Karten bestellt werden

Was hilft uns aus der Dauerkrise? Was erwarten die Menschen jetzt von der Regierung? Welche Reformpläne hat die Opposition? Wie viel Sozialstaat werden wir uns in Zukunft noch leisten können? Wo können und wo wollen wir sparen? Wie schaffen wir die Wende? Über diese und andere Fragen diskutieren bei „Jetzt red i“ Bürgerinnen und Bürger aus der Region live mit Klaus Holetschek, Vorsitzender der CSU-Landtagsfraktion, und Stephan Protschka, Landeschef der AfD in Bayern, am Mittwoch, 8. Oktober, in der Nibelungenhalle in Großmehring. Beginn der Sendung ist um 20.15 Uhr, Einlass eine Stunde früher. Zuschauer können kostenlose Karten per Mail an jetztredi@br.de oder unter der Nummer 089/5900-25299 (Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr) bestellen. (AZ)